Amici 23, Stella Cardone eliminata?/ Anna Pettinelli pensa alla sostituzione

Amici 23 di Maria De Filippi, Stella Cardone rischia l’uscita al talent show

Stella Cardone é la preannunciata principale candidata all’eliminazione, nel circuito canto in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo si direbbe alla presa visione del rinnovato daytime del talent show, datato 23 novembre 2023.

Occasione in cui, all’appuntamento pomeridiano di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity, Anna Pettinelli convoca la sua allieva cantante per renderle comunicazione di non essere più certa della sua promozione nella scuola dei talenti. La maestra di canto e voce speaker radiofonica di RDS ha promosso Stella Cardone ad un banco di studio nel circuito canto, della competizione di Amici 23.

La gara di ballo giudicata dagli allievi, le reazioni alla classifica, i dubbi della prof Pettinelli su Stella e… Rivedi subito la puntata di oggi del Daytime di #Amici23 ⬇ https://t.co/Tn0kgUw5nO — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 23, 2023

Eppure, nonostante la giovane risulti la prima nella classe canto alla verifica di teoria musicale, alla convocazione di Stella Anna Pettinelli svela di non essere entusiasta della allieva. Ma anzi, la maestra di canto si palesa piuttosto delusa delle ultime performance di Stella Cardone.

“Sei sempre sul palco non convinta e mai con una idea… e sei rimasta trasparente...-grida la maestra di canto alla convocazione della allieva dalla lunga chioma riccia, che al di là delle conoscenze maturate in campo tecnico grazie agli anni di studio in conservatorio, non riesce a fare breccia nell’occhio pubblico a detta della mentire-…Stella hai potenzialità e sta roba non esce…”.

Stella Cardone é la nuova eliminata?

La convocazione, quindi, riserva a Stella Cardone una sorpresa piuttosto dura da mandare giù. La maestra non nasconde che starebbe pensando ad una possibile sostituzione dell’allieva con un altro talento emergente, e non é esclusa l’ipotesi di una ultima chance per una sfida con uno sfidante esterno così come l’alternativa di una sostituzione immediata.

E, viste le premesse nel daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, la stessa giovane artista, peraltro ultima classificata nella classifica del circuito canto in corsa al talent show relativa ai dati di ascolti in streaming su Spotify Italia, può dirsi la principale candidata tra i cantanti al rischio di un’immediata eliminazione.

