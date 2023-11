Amici 23, Stella in preda al panico: crisi choc/ Interviene Anna Pettinelli e…

Stella Cardone crolla ad Amici 23 di Maria De Filippi: l’attacco di panico nella scuola dei talenti

Tra urla e lacrime, Stella Cardone finisce in preda ad una crisi tra panico e ansia sociale, ad Amici 23. Così come emerge al daytime di Amici 23 di Maria De Filippi on air sulle reti Mediaset il 6 novembre 2023, Stella registra dello sconforto al termine della nuova puntata domenicale, la cui classifica della gara di canto cover la vede classificarsi penultima. Un risultato deludente, al punto che Stella Cardone finisce in preda ad uno sfogo tra le lacrime e le urla. Immagini che preoccupano non poco l’occhio pubblico, sullo stato di salute psicofico della cantante dalla lunga chioma, mora.

Stella Cardone si sfoga in condivisione con la maestra Anna Pettinelli,ad Amici 23 di Maria De Filippi: le parole di rassicurazione

A intervenire in soccorso dell’allieva cantante in corsa ad Amici 23 é, però, prontamente Anna Pettinelli. “Non ero sicura io e in più sono ultima in classifica… poi la possibilità di far sentire l’inedito… é iniziato ed é andata tutto storto” fa sapere Stella Cardone, al dialogo voluta dalla mentore e maestra di canto, che la salva dalla crisi accogliendola in sala-studio. La voce speaker di Radio RDS non ha alcuna intenzione di mettere in discussione il talento di Stella e quindi rassicura l’allieva, ben oltre il rischio che aleggia per la crisi: “si chiama pallone e non é successo niente… in quel momento non hai ritrovato te stessa e la tua concentrazione …normale… se hai bisogno chiama”.

Un momento di condivisione le cui immagini sono, intanto, virali sui social network, tra le reazioni di consenso degli utenti, a suon di like, commenti e condivisione di piena approvazione. E il tutto accade mentre SamuSpina registra un clamoroso ritiro dal talent show di Maria De Filippi, che raggela persino Anna Pettinelli.

