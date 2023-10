Amici 23: Stella, Mew e Lil Jolie rivali alla gara interpretazione/ La sentenza del giudice, Fiorella Mannoia

Amici 23, Fiorella Mannoia é il giudice della gara di interpretazione di canto

La nuova puntata domenicale di Amici 23 si apre con la gara interpretazione che chiama a contrapporsi tra loro Stella, Mew e Lil Jolie, al cospetto di Fiorella Mannoia. La cantautrice dalla fulva chioma, tra le interpreti più intimiste della musica made in Italy, all’appuntamento TV e Streaming un onda sulle reti Mediaset presenzia nel ruolo di ospite, a copertura del ruolo di giudice esterna alla nuova gara introdotta al circuito canto competitor parallelo di ballo, ad Amici 23.

A disputare la nuova gara-interpretazione di canto sono i tre allievi che abbiano ricevuto il maggior numero di voti per la partecipazione al contest nel contest, da parte dei compagni concorrenti ad Amici 23. Un allievo appartenente ad ognuno dei tre team facenti capo agli insegnanti di categoria canto, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

A sfidarsi nella nuova gara interpretazione di canto sono quindi i talenti cantanti Stella, pupilla di Anna Pettinelli, Mew allieva di Lorella Cuccarini e Lil Jolie protetta da Rudy Zerbi. Chi é a vincere la nuova gara nella gara del circuito canto, ad Amici 23?

Stella é la vincitrice della gara di interpretazione

Secondo le anticipazioni TV e streaming della puntata domenicale, la cui messa in onda é attesa per il 22 ottobre 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, é una sola proposta. Si tratta di Stella. E il premio in palio? Gli spoiler forniti online dai profili social di Amici news e il portale web Superguida TV anticipano che sia in automatico aggiunto il punteggio di un +1 a quello totalizzato da ogni singolo tra i cantanti del team della proposta interpretativa vincente, alla seconda gara domenicale di canto cover. I beneficiari del punteggio aggiuntivo, nel dettaglio, sono gli artisti concorrenti allievi di Anna Pettinelli.

E il tutto accade mentre per la quota ex Amici 22, intanto, l’ex allieva di Lorella Cuccarini Angelina Mango registra l’ennesimo soldout del Voglia di vivere tour …











