Amici 23: Stella prima della classe canto, Holden delude/ Le pagelle dei cantanti, dopo la verifica di teoria

Amici 23 di Maria De Filippi, fioccano le insufficienze al termine della verifica di teoria musicale: la posizione di Holden in classifica

Stella Cardone é la prima della classe mentre Ayle é l’ultimo, nella classifica delle pagelle che seguono alla verifica di canto, per i cantanti di Amici 23. La prova chiama i concorrenti cantanti ad una verifica sulla teoria musicale, dove fioccano le affermazioni sbagliate e/o non risposte nel segno dell’impreparazione della maggioranza tra gli allievi cantanti. E al termine della verifica si rileva una classifica comprensiva dei voti e le posizioni degli allievi cantanti, relativamente alla prova di teoria musicale.

AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 19 novembre: Matthew eliminato? La sfida con Sesto VI

Nell’ordine di arrivo, Stella Cardone é la First class con il voto inaspettato di 9. Secondo posto sul podio per Mida, con 6,5. Terzo classificato é invece Matthew, con il 6 pieno. Fuori dalla Top 3, una sfilza di insufficienze.

Tra gli ultimi classificati, Holden e…

Quarta classificata é la cantante Sarah Toscano, con 5,5. Mew é quinta classificata con 4,5. Petit, al di là del consenso di Vasco Rossi, è sesto classificato con 4. Segue al settimo posto il duo Holy Francisco e Holden, in un pari merito con il voto di 3,5, questo nonostante quest’ultimo sia il record per il miglior debutto in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia, nella storia di Amici. Penultima é Lil Jolie con il voto di 3 e ultimo classificato é Ayle, con il voto di 2.

Amici 23, Matthew: "Mi hai cambiato la visione della vita..."/ La lettera d'amore a Mew

Una classifica, quella del circuito canto di Amici 23 di Maria De Filippi, che potrebbe vedere gli ultimi classificati rivelarsi a rischio eliminazione. Questo, dopo la messa in discussione di Matthew, che é chiamato ad una nuova sfida per essere risultato il fanalino di coda tra i cantanti nell’ordine di gradimento al termine della nuova gara cover. Nel frattempo, intanto, l’ex insegnante di canto Luca Jurman infiamma la polemica avviata online, contro il talent show di Amici di Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA