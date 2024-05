Amici 23 torna in onda con una puntata speciale/ Quando sarà trasmesso L’album di Amici

Amici 23, dopo la finale arriva in tv la puntata speciale

A neanche una settimana dal termine dell’edizione 2024, il talent condotto da Maria De Filippi si appresta a vivere una prima serata con i fiocchi. Amici 23 infatti tornerà in tv con una puntata speciale, che sarà intitolata L’Album di Amici, una sorta di best of, un raccoglitore con i momenti più emozionanti dell’ultima stagione e che saranno riproposti al pubblico in una chiave nostalgica. Rivivremo dunque i momenti più belli e sopratutto la crescita dei vari allievi nel corso dei mesi trascorsi all’interno della Casetta, dove tra emozioni, sofferenze e crescita hanno vissuto il momento più importante della loro vita. Ma quando andrà in onda L’Album di Amici? Il programma farà capolinea su Canale 5 sabato sera in prima serata, alle 21.30, con il pubblico che dunque ritroverà il talent nella solita casella nella quale abbiamo visto l’edizione del Serale negli ultimi mesi.

Intanto Maria De Filippi ha già iniziato a lavorare alla prossima stagione di Amici, con i casting scattati e dunque i papabili allievi potranno presentare la loro candidatura, con i più fortunati che saranno poi ricontattati per un provino ufficiale.

Dopo la fine di Amici 23, gli allievi sono ovviamente ritornati alle loro vite, più consapevoli e famosi in virtù dell’esperienza vissuta. E il pubblico si chiede se tra alcuni ex concorrenti sia davvero sbocciato l’amore, come nel caso di Holden e Sarah Toscano, la trionfatrice del programma condotto da Maria De Filippi e il figlioccio di Laura Pausini.

In questi giorni continuano a inseguirsi i gossip sui due partecipanti di Amici 23, che però non sembra trovare dei riscontri sentimentali, almeno per il momento, con Sarah che in una recente intervista ha parlato solo di un legame amicale: “Ho scoperto della dedica, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, oltre a essere un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa, lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia” ha ammesso la Toscano che non ha dunque parlato di una possibile storia d’amore con Holden. Niente da fare per il momento per chi sperava in un lieto fine amoroso, ma chissà che qualcosa non possa cambiare tra i due ex allievi di Amici 23 nel corso dei prossimi mesi.

