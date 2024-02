Amici 23: trapela la data della prima registrazione del serale/ Lo spoiler TV

Amici 23 di Maria De Filippi, é scontro nello studio: c’entra il via al serale

Trapela la data della prima registrazione del serale di Amici 23 di Maria De Filippi, prevista per il prossimo mese di marzo 2024.

Mentre nello studio di Amici di Maria De Filippi, si accende una bagarre infuocata tra i professori di canto e ballo, alle prese con le accuse tra loro in vista della sfida tra le squadre del talent show, spunta la novità della prima registrazione dell’attesa nuova fase del talent show.

La registrazione della prima puntata serale di Amici 23 é prevista per il prossimo Giovedì 21 Marzo 2024, e chiaramente, però, questa potrebbe non coincidere con la sua messa in onda, nella medesima data. La prima puntata serale di Amici sarebbe quindi trasmessa in prima serata tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity nella data di sabato 23 Marzo 2024. Ma quali siano gli allineamenti dei team competitor previsti alla sfida del serale di Amici non é ancora dato sapere.

Il serale di Amici 23 potrebbe confermare la sfida a tre squadre

Tuttavia, presumibilmente ognuna delle tre squadre miste di talento miscelato tra le discipline di studio, ammesse al serale di Amici 23, potrebbe vedere Rudy Zerbi e Alessandra Celentano fondersi in un’unica squadra composta dai rispettivi allievi, Petit, Holden e Lil Jolie per il canto e Dustin Taylor, Marisol Castellanos per il ballo.

Nella squadra del possibile sodalizio dei professori Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, vi sarebbero gli allievi Gaia Di Martino e Nicholas Borgogni o in alternativa Giovanni Tesse per il ballo, Martina Giovannini, Ayle, Nahaze per il canto.

Per la papabile squadra timonata da Emanuel Lo in partnership con Lorella Cuccarini sarebbero invece possibili promossi al serale: Lucia Ferrari , Kumo e Sofia Cagnetti per il ballo e Kia e Sarah Toscano per il canto.

Chiaramente, non tutti i talenti concorrenti cantanti e ballerini potranno accedere al serale di Amici 23, dal momento che la stessa produzione del talent show rende intanto notizia del numero chiuso di allievi promossi alla nuova e attesa fase serale.











