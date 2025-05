Alessandra Celentano difende a spada tratta l’ex allieva Chiara Bacci: “Meritava la finale di Amici”

Alessandra Celentano, iconica insegnante di Amici, non si dà pace per l’eliminazione di Chiara Bacci. Secondo la maestra di danza, la giovane concorrente meritava di essere inclusa tra le finaliste di questa edizione e, in una intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv ha espresso tutto la sua delusione ed il suo dispiacere. “A me manca molto Chiara Bacci, la mia ex allieva che è uscita poco fa, pochissimo fa, però devo dire che l’avrei vista molto bene in finale e mi dispiace molto che non ci sia”, ha detto candidamente Alessandra Celentano.

Con la sua solita schiettezza, l’insegnante ha fatto capire di non essere d’accordo con l’epilogo sfavorevole alla ragazza, alla quale augura le migliori fortune professionali. “Chi arriva così in fondo deve essere grato di aver vissuto un’esperienza così bella e così importante”, sottolinea saggiamente Alessandra, rimarcando gli aspetti positivi di partecipare ad un talent così importante.

Alessandra Celentano delusa per l’assenza di Chiara Bacci tra i finalisti, ma si consola con…

Nel corso dell’intervista, Alessandra Celentano ha parlato anche di Elena D’Amario, da quest’anno tra i giudici del serale di Amici. Pure per Elena, l’insegnante ha speso parole al miele, promuovendo appieno il suo operato. “L’ho trovata brava molto giusta e secondo me ha aiutato il fatto di avere in giuria un tecnico e quindi secondo me la giuria era molto varia ma corretta”, ha sottolineato Alessandra Celentano.

Insomma, al di là del dispiacere di non aver visto Chiara Bacci tra i finalisti, la maestra di ballo si consola con un ottimo parterre di finalisti e di giurati all’altezza della situazione. “Sono particolarmente orgogliosa”, ha concluso la Celentano.

