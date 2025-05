Tensioni nella storia tra Luk3 e Alessia Pecchia dopo Amici 24? Facciamo chiarezza. Sono passate meno di due settimane dalla finale della 24esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Daniele Doria, seguito da Trigno come vincitore della categoria canto. Alessia si è classificata al secondo posto nella categoria danza, ma ha ricevuto una proposta speciale da Maria De Filippi: tornare nella prossima edizione di Amici come professionista. Insomma, un’ottima conclusione per un’esperienza indimenticabile per la giovane che, dentro la casetta, ha anche trovato l’amore.

Amici 24, Trigno sempre più innamorato di Chiara: spunta un like sospetto/ "La chiama 10 volte al giorno"

Sin dall’inizio del programma, Alessia si è avvicinata a Luca, sebbene per mesi la loro relazione sia rimasta nascosta. Tuttavia, tutto è cambiato nella seconda parte dell’edizione quando i due si sono presi una pausa e il 18enne si è avvicinato ad un’altra allieva, Raffaella. È nato così un triangolo che ha tenuto banco per diverse puntate del daytime e che ha scatenato diversi dibattiti sul web. Alla fine, però, la crisi è rientrata rapidamente e Alessia e Luca sono tornati insieme, più uniti che mai. Infine, nella terza puntata del Serale, il TikToker è stato eliminato, dovendosi separare dalla fidanzata per diverse settimane.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri sbarca in prima serata/ Scoppia la polemica sul web

Luk3 e Alessia in crisi dopo Amici 24? Il cantante rompe il silenzio

Dunque, dopo la finale di Amici 24 del 18 maggio, Alessia Pecchia e Luk3 si sono finalmente riuniti, iniziando la loro storia d’amore fuori dal programma. Da allora, hanno condiviso diverse foto e video sui social, mostrandosi molto affiatati. Dopodiché, hanno rilasciato un’intervista a Verissimo, dichiarando di essere innamorati e di non vedere l’ora di viversi finalmente lontano dai riflettori. Tuttavia, negli ultimi giorni, la coppia è finita al centro di una nuova polemica. Un utente ha infatti raccontato di averli incontrati in un noto fast food, dove li avrebbe visti discutere animatamente.

Amici 24, Trigno svela un retroscena su Maria De Filippi: cosa fa dietro le quinte/ "Cosa mi diceva sempre"

In particolare, avrebbe notato Luk3 visibilmente infastidito dalla fidanzata. Ebbene, a questo punto, lo stesso cantante ha deciso d’intervenire e fare chiarezza. Il 18enne ha smentito i rumors, spiegando che la scena descritto non era una lite e che tra lui e Alessia procede tutto a gonfie vele. Intervistato da Il quotidiano nazionale, il TikToker ha dichiarato: “Una lite? Assolutamente no. Quello che è stato visto da qualcuno qualche giorno fa non era un litigio, ma una semplice discussione, una chiacchierata. Stiamo bene insieme, ci supportiamo sempre”.