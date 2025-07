Alessia Pecchia e Luk3, procede a gonfie vele la love story tra la ballerina e il cantante dopo l’esperienza condivisa ad Amici 24.

Dal primo approccio alle tenerezze iniziali, passando per le scaramucce e i momenti di difficoltà; gli appassionati di Amici di Maria De Filippi hanno seguito l’intera crscita dell’amore che oggi lega Alessia Pecchia e Luk3, entrambi ex allievi di Amici 24 e che nei rispettivi percorsi artistici stanno costruendo le basi di un successo assicurato. Lei è già pronta per la scuderia del talent nel cast dei ballerini professionisti a partire dalla prossima edizione; lui conquista a suon di musica tra concerti e successi in termini di vendite e streaming. Al centro della scena, seppur in parallelo, spicca il prosieguo della liaison che continua ad attirare l’attenzione e la curiosità dei fan.

Ci ha pensato direttamente Alessia Pecchia ad aggiornare i fan a proposito del suo amore per Luk3 dopo Amici 24; un legame che sembra oggi ancor più solido e maturo di quanto visto nel talent. La ballerina, come racconta Isa e Chia, ne ha parlato in un’ampia intervista rilasciata a Dimmi di te di Lorella Cuccarini mettendo in evidenza come il rapporto con il cantante sia oggi ancor più consapevole. “…Non è una cosa che mi aspettavo ma a oggi posso dire che il mio percorso non sarebbe stato lo stesso se non ci fosse stato lui; è stato un punto di riferimento e ci siamo sostenuti entrambi”.

Parole più che al miele quelle di Alessia Pecchia nei confronti di Luk3 a testimonianza di un amore che procede a gonfie vele anche dopo Amici 24. “Con lui sono tornata piccola, sto vivendo un amore quasi adolescenziale che praticamente non avevo mai vissuto…”, un sentimento per certi versi inedito per la ballerina che non poteva che lasciarsi trascinare per scoprire un rapporto che oggi è ancor più centrale di quello che avrebbe potuto mai immaginare. “E’ un rapporto che abbiamo costruito piano piano e oggi posso dire che fuori è anche meglio”.

Come accennato, Alessia Pecchia e Luk3 ad Amici 24 hanno condiviso anche momenti di difficoltà; d’altronde, l’amore non è tutto rose e fiori. “Sono stata male però ci è servito” – ha spiegato la ballerina a Dimmi di te – “Quella situazione ci ha permesso di ricostruire tutto in maniera diversa, quella situazione lo ha cambiato e fatto crescere, ora stiamo veramente bene”.