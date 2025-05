Alessia Pecchia delusa dopo la finale di Amici 24. Ma, si proceda con ordine. Ieri, lunedì 18 maggio, si è conclusa la 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Daniele Doria – trionfatore anche della categoria ballo – seguito da Trigno, secondo classificato e vincitore della categoria canto. Terzo e quarto posto, invece, per Alessia e la cantante Antonia. A stupire in modo particolare è stata la sconfitta della ballerina al televoto, soprattutto considerando che da tempo era indicata come la favorita, almeno nella danza. Ebbene, a quanto pare, questo risultato ha lasciato spiazzata anche la stessa Alessia, che non ha reagito nel migliore dei modi.

Nel momento in cui è stata annunciata la vittoria di Daniele nella categoria, Alessia non ha potuto nascondere la delusione, apparendo immediatamente amareggiata. Nonostante tutto, ha comunque abbracciato l’amico, prima di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. Poco dopo, è tornata in studio per assistere alla consegna dei premi dell’edizione, nessuno dei quali le è stato assegnato. Anche in quel momento, quindi, molti non hanno potuto fare a meno di notare la sua espressione visibilmente delusa.

Alessia Pecchia in crisi dopo la finale di Amici 24: cos’è successo

Come se non bastasse, nelle ultime ore è circolato un video che pare evidenziare ulteriormente quanto Alessia Pecchia abbia vissuto male quanto accaduto durante la finale di Amici 24. Dopo la fine della diretta, mentre in studio si festeggiava la vittoria di Daniele Doria, Alessia è stata ripresa in un momento particolare. Nella clip in questione, si vede infatti la ballerina parlare, con quelli che sembrano occhi lucidi, con Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che appaiono intenti a consolarla. Sebbene non ci siano certezze su cosa si siano detti, i loro volti lasciavano trasparire un’emozione in netto contrasto con il clima di festa che regnava nello studio.

Ad ogni modo, per Alessia non sono mancate anche grandi notizie. Dopo la sua uscita, infatti, Maria De Filippi le ha offerto un posto nel corpo di ballo di Amici a partire dalla prossima edizione. Una proposta che la ballerina sembra aver già accettato, rivelando su Instagram che il talent show di Canale 5 sarà ancora a lungo la sua “seconda casa”. Insomma, la delusione pare essere già alle spalle e l’ex allieva appare pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita.