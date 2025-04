Se è vero che partecipare ad Amici significa avere una grande possibilità di realizzare il proprio sogno, è altrettanto vero che spesso i concorrenti devono fare i conti con le pesanti critiche del pubblico. Lo sa bene Alessia Pecchia, ballerina di Amici 24 che continua a confrontarsi con veri e propri insulti che arrivano dal web sulla sua fisicità. Un discorso importante che ha voluto affrontare con i ragazzi Maria De Filippi, che si è avvalsa dell’aiuto di un’esperta per dare ai concorrenti le giuste armi per poter affrontare l’odio del web.

Alessia è stata allora messa di fronte ad alcuni dei commenti negativi e insulti che continua a ricevere sul web: “Brava ma troppo grossa”; “La Celentano ha criticato ballerini con fisico molto migliore di lei”; “Il fisico da ballerina è un’altra cosa”. E ancora: “Mette tutta la buona volontà ma tecnicamente è scarsa”; “Per ballare non ha il fisico più adatto”; “Non capisco come mai è campionessa”; “Passo a due: una patata accanto a un ballerino”.

Alessia Pecchia risponde alle critiche sul suo fisico ad Amici 24: “Ci rimango male perché è una mia debolezza”

Di fronte a queste critiche, Alessia si è mostrata chiaramente toccata e delusa. Tuttavia ha dichiarato: “È normale che ci rimaniamo male. Il percorso ad Amici ti espone tanto ma ti fa anche scoprire tanti lati di te che prima non conoscevi. Prendi più consapevolezza di te.” La ballerina di Amici 24 ha così aggiunto: “Bisogna filtrare l’insulto dalla critica. Non lo trovo tanto sbagliato quando mi scrivono ‘Se non voleva critiche non doveva fare la ballerina’. Quando ballo mi espongo alle critiche. I commenti sulla mia fisicità mi colpiscono di più rispetto a quelli in cui dicono che non ho tecnica, perché su quest’ultima sono più sicura. L’altra è una mia debolezza.”