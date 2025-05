Amici 24, Fabrizio Prolli commenta i talenti rimasti ancora in gara

Prosegue la marcia di avvicinamento alla finalissima di Amici 24, in onda eccezionalmente la prossima domenica 18 maggio 2025 anziché il sabato, per non accavallarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest di sabato sera. I finalisti sono Alessia, Daniele, Francesco, Antonia e TrigNO, con Nicolò Filippucci che ha solo sfiorato la speranza di raggiungere i suoi compagni di viaggio in finale ma purtroppo eliminato nella semifinale di sabato scorso, con annesse polemiche social e disappunto dei fan.

Annalisa "boccia" Amici 24 per eliminazione di Nicolò Filippucci?/ Spunta un like al post di Anna Pettinelli!

Intanto, nel merito di coloro che ancora possono giocarsi la vittoria, è intervenuta la voce di un coreografo e ballerino che in passato ha anche lavorato per il talent di Maria De Filippi: si tratta di Fabrizio Prolli. Il ballerino romano, ex professionista del programma nonché ex marito di Veronica Peparini, ha condiviso alcuni giudizi sui talenti ancora in gara sulle sue Instagram stories, non risparmiando qualche critica in particolare ad Alessia Pecchia.

Amici 24, l'eliminazione di Nicolò scatena il caos sul web: social invasi/ Antonia e Alessia nel mirino

Fabrizio Prolli stronca Alessia: “Non tiene le linee, le posizioni…“

Come riporta il sito Il Vicolo delle News, con tanto di screen delle Instagram stories pubblicate da Fabrizio Prolli sul suo profilo, il ballerino ha espresso alcuni giudizi sui talenti di Amici 24, elogiando soprattutto Daniele: ”Carino il TikTok che ha ballato Daniele. Ora fatelo volare come sa fare lui“. Giudizio agrodolce su Francesco, che ritiene un buon talento ma forse non così versatile: ”Bello Francesco. Niente da dire. Ma fa le stesse 4 legazioni da quanti sabati?”.

Decisamente più critico il giudizio su Alessia Pecchia, della quale riconosce il talento pur non dicendosi totalmente convinto della sua preparazione: ”Alessia non mi dispiace. Ma credo che manchi di studio. Non tiene le linee, le posizioni, i pesi, le punte, i piedi, le spalle, i polsi. Nonostante tutto ha qualcosa che comunque mi piace. Di certo per me sarebbe dovuta uscire la seconda puntata ma vabbè…”.

Amici 24, Trigno nostalgico per Chiara Bacci: la dedica social/ "D'amore non si muore, ma..."