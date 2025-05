Ieri, domenica 18 maggio, è finalmente andata in onda la finale di Amici 24. Dopo più di otto mesi, è stato eletto il vincitore della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi: Daniele Doria. A trionfare nella categoria canto, invece, è stato Trigno, che si è così aggiudicato anche il secondo posto nella classifica generale della competizione. A sorpresa, Alessia Pecchia, la grande favorita tra i ballerini, è stata battuta al televoto da Daniele, perdendo così la categoria ballo. A differenza di molti degli altri allievi, inoltre, non ha ricevuto offerte da parte di altre compagnie.

Tuttavia, ha potuto consolarsi con una proposta di Maria, che le ha già assicurato un posto nel corpo di ballo di Amici per la prossima edizione. Tra l’altro, pare che Alessia abbia già accettato l’offerta della conduttrice, come si evince dalla didascalia del suo primo post su Instagram dopo la finale, in cui ha scritto: “Per 8 mesi questo posticino è diventato casa e….. lo sarà ancora per un po’“. Con una serie di selfie scattati in Casetta, poi, la ballerina ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano al programma, oltre a chi l’ha sostenuta durante tutto il suo percorso.

All’interno della Scuola di Amici 24, Alessia Pecchia ha trovato anche l’amore. La ballerina ha infatti vissuto una storia fatta di alti e bassi per Luk3, eliminato alla terza puntata del Serale. Dopo l’uscita del cantante, Alessia ha più volte espresso quanto sentisse la sua mancanza, confermando di essere molto innamorata di lui. Nel suo primo post di ritorno sui social, però, ha preferito non nominarlo, concentrandosi esclusivamente sul suo percorso. Tuttavia, non sono mancati comunque segnali da parte sua.

Poche ore dopo la finale di Amici, la ballerina ha lasciato subito un like ad un vecchio TikTok pubblicato dall’ex allievo, in cui le dedica la sua nuova canzone e compaiono alcuni loro scatti insieme nella Scuola. Dal canto suo, anche il 18enne ha voluto commentare il post della fidanzata, scrivendo: “Piccola Pecchia“, con un cuoricino. Insomma, i due sembrano intenzionati a proseguire la loro storia anche fuori dal talent show di Maria De Filippi. A questo punto, non resta che attendere la loro reunion, che sicuramente manderà in tilt i loro fan.