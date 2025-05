Alessia Pecchia scatena una polemica dopo la fine di Amici 24. Ma, si proceda con ordine. In seguito alla finale del talent show, come da tradizione, i finalisti sono stati ospiti a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Tra loro, ovviamente, c’era anche Alessia, che si è classificata seconda nella categoria ballo. Durante l’intervista, Alessia ha parlato del suo percorso nella Scuola, ricevendo anche una sorpresa dal fidanzato Luk3. Inoltre, la ballerina ha raccontato a cuore aperto di un periodo difficile vissuto da adolescente, quando è stata vittima di bullismo.

In particolare, Alessia ha ricordato un episodio doloroso legato ai suoi 18 anni. A quanto pare, durante la festa, tutte le sue compagne di classe se ne sarebbero andate via prima della mezzanotte, lasciandola da sola in un giorno così speciale. Un racconto commovente, che ha fatto rapidamente il giro dei social. Tuttavia, proprio a seguito della diffusione del video, è intervenuta a sorpresa una sua ex compagna di classe, smentendo la versione della ballerina. Difatti, la ragazza in questione, di nome Angela, pare fosse presente alla festa.

Alessia Pecchia ha mentito? Parla un ex compagna di classe della ballerina di Amici 24

Nelle ultime ore, Angela, ex compagna di classe di Alessia Pecchia, ha smentito pubblicamente il racconto fatto dalla ballerina a Verissimo sulla festa dei suoi 18 anni. Secondo quanto riportato da Angela, lei e le altre ragazze non se ne sarebbero andate prima della mezzanotte, ma sarebbero state infastidite da un presunto commento di Alessia sul regalo ricevuto, relativo al fatto che mancasse del denaro. Inoltre, ha rivelato che, prima di entrare ad Amici 24, Alessia avrebbe sentito telefonicamente alcune delle stesse ragazze che poi ha accusato in tv.

“Le persone possono avere dei disguidi, ma da qui all’essere vittima di bullismo ce ne vuole. Noi non siamo mai state amiche e, nonostante le discussione, c’è sempre stato rispetto e mi sento di dover parlare a nome dell’intera classe. Io presente ai tuoi 18 anni posso assicurare con tanto di foto/video che eravamo lì e nessuno è corso per andarsene a mezzanotte. Dopo aver visto l’intervista, delle persone ti hanno scritto chiedendo spiegazioni ma senza ricevere risposta“, ha scritto Angela nel commento. A quel punto, sui social è scoppiata una polemica, tra chi crede alla versione della ragazza e chi, invece, continua a supportare quanto raccontato da Alessia.