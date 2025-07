Alessia Pecchia risponde agli haters dopo la fine di Amici 24. Ma, si proceda con ordine. Alessia è stata sicuramente una delle protagoniste della 24esima edizione di Amici, dove si è classificata seconda nella categoria ballo. Nel corso dei mesi, ha saputo farsi apprezzare sia dal pubblico che dai professori, grazie al suo talento e ad un carisma che non è passato inosservato, diventando una delle allieve predilette della Maestra Alessandra Celentano. Non solo, la ballerina ha attirato l’attenzione anche per la sua relazione con il cantante Luk3. Sin dalle prime settimane si era vociferato di un possibile flirt, ma la conferma ufficiale è arrivata solo diversi mesi dopo, anche perché Luca, al suo ingresso nella Scuola, era ancora minorenne, mentre Alessia aveva già compiuto 23 anni.

A causa di questa differenza d’età, Alessia è finita spesso nel mirino delle critiche, con tanti utenti che le hanno fatto notare come i due si trovino in due fasi diverse della vita. Ma, lei non sembra farsi influenzare dai commenti, continuando a ribadire di essere innamorata persa del tiktoker. Ebbene, le critiche sono riemerse recentemente quando Alessia ha accompagnato il fidanzato agli esami di maturità, un momento importante per lui, ma che lei ha vissuto ormai parecchi anni fa.

Alessia difende la sua storia d’amore: cos’ha detto la ballerina di Amici 24

Dopo la diffusione della foto che ritraeva Alessia insieme a Luk3 agli esami di maturità, su X non sono mancate le critiche e i commenti sarcastici. Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione della ballerina: “Pensate avere 25 anni e stare con uno che fa la maturità… e non perché ha perso anni“. Al che, Alessia non è rimasta in silenzio e ha replicato: “Bellissimo. Oltre a vivere con amore il suo traguardo, ho potuto dargli anche qualche consiglio in più“. Insomma, la ballerina non si lascia scalfire dalle critiche e continua a vivere la sua storia con Luk3 alla luce del sole.