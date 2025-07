Alessio Di Ponzio festeggia il diploma: il futuro del ballerino di Amici 24

Dopo l’esperienza ad Amici 24, Alessio Di Ponzio ha raggiunto un altro traguardo importante. Ieri, 30 giugno, si è diplomato al Liceo Artistico “Vincenzo Calò” di Taranto, chiudendo così un importante capitolo della sua vita. Nonostante i mesi passati nel talent e il periodo complicato dovuto all’infortunio, Alessio non ha mollato, riuscendo a studiare, a recuperare e a portare a termine il suo percorso scolastico.

Ospiti di Tu si que vales 2025: volti noti e new entry/ Da Vessicchio a Nathalie Guetta

Come molti ricorderanno, dopo aver vissuto per diversi mesi nella Casetta, Alessio ha dovuto lasciare il programma per un infortunio che lo ha costretto a tornare a casa, operarsi e iniziare la riabilitazione. Fortunatamente, ora sta bene e non solo è tornato a ballare, bensì ha anche completato i suoi studi. Quest’estate, poi, è particolarmente speciale per lui, dato che è entrato a far parte anche del corpo di ballo di Battiti Live 2025, esibendosi proprio in questi giorni nello show di Canale 5 al fianco di alcuni dei cantanti più in voga del momento.

Uomini e Donne, coppia dell'ultima edizione in crisi: "Lui fa il provolone con tutte"/ "Lei non sa nulla"

il principino ha retto 5 serate di battiti live e nel frattempo si é maturato alessio sei il + tutto davvero insegnami a vivere pls🩵 pic.twitter.com/EVf88xQLPx — chichi🩷🛸 (@ancoraesaurita_) June 30, 2025

Alessio Di Ponzio si è diplomato: i festeggiamenti del ballerino di Amici 24

Il prossimo anno si preannuncia ancora più importante per Alessio Di Ponzio. Dopo essere stato costretto a lasciare Amici 24 a causa di un infortunio, Alessio avrà finalmente l’occasione di riprendersi ciò che aveva iniziato e potrà partecipare alla prossima edizione del talent show! Al momento non è ancora stata confermata la squadra di professori, quindi non si sa se sarà di nuovo seguito da Emanuel Lo, ma una cosa è certa: Alessio tornerà a mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi. E chissà, magari questa volta riuscirà ad arrivare fino al tanto sognato Serale.

Anticipazioni Tu Si Que Vales prima puntata/ Svelati gli ospiti, Maria De Filippi duetta con...