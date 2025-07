Sono trascorse diverse settimane dall’epilogo di Amici 24 ma i protagonisti sono ora nel pieno della popolarità, soprattutto coloro che hanno scandito l’esperienza a colpi di note; è questo il caso di Nicolò Filippucci, tra i più amati dell’edizione da poco conclusa. La sua uscita prima della finale fu uno scossone non da poco per gli appassionati, al punto da alimentare polemiche e diatribe in rete; in prima linea tra i delusi anche colei che lo ha seguito assiduamente nel corso dei mesi, la prof. Anna Pettinelli.

Luk3 di Amici 24 annuncia i concerti sold out e lancia una stoccata a Anna Pettinelli/ "Le cose tra noi…"

🔹Nicolò con Anna nel post di rds_official#NicoloFilippucci pic.twitter.com/BXMkBxhT1v — Nicolò Filippucci Updates (@nicolo_updates) July 12, 2025

Anna Pettinelli ha coccolato Nicolò Filippucci, artisticamente parlando, dandogli modo di esprimere il meglio di sé nel corso dell’esperienza ad Amici 24. Ora che il giovane cantante sta constatando in prima persona il successo conquistato, il tutto non può essere che motivo d’orgoglio anche per la docente del talent. Un affetto che si protrae anche ad esperienza conclusa come testimoniato da un siparietto risalente alle ultime ore e che racconta proprio il rapporto speciale tra Anna Pettinelli e Nicolò Filippucci.

Anna Pettinelli, l'intervista a "Belve" cancellata perché troppo "moscia"/ Lei conferma e replica

Anna Pettinelli rivede Nicolò Filippucci dopo Amici 24: la reazione è emozionante!

Come racconta Novella 2000, la presenza di Nicolò Filippucci all’RDS Summer Festival ha propiziato il tenero incontro con Anna Pettinelli a diverse settimane dall’avventura conclusa ad Amici 24. La conduttrice radiofonica non ha contenuto la gioia e l’euforia, mostrando un sorriso che è manifesto di quanto il giovane cantante la riempia di orgoglio per quanto sta costruendo anche fuori dal talent. “Bello che sei, ti ho visto dappertutto!”, ha esclamato radiosa la docente della scuola più seguita d’Italia sottolineando i molteplici impegni che stanno appunto impegnando Nicolò Filippucci nel fiore della sua carriera. Il tutto condito da uno splendido abbraccio: “Stai facendo cose incredibili”, parole che hanno riempito di gioia anche l’ex allievo di Amici 24 che davanti a sé ha sicuramente un futuro radioso anche grazie ai consigli e al supporto di Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli, perché l'intervista a Belve non è mai andata in onda/ Svelati i motivi della cancellazione