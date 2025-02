Anna Pettinelli sfida Rudy Zerbi dopo l’ultima registrazione di Amici 24? Sembrerebbe proprio di sì. Oggi, domenica 9 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del talent show, registrata venerdì 7 febbraio. Com’è noto, la scorsa settimana la Pettinelli aveva consegnato al suo allievo Nicolò la maglia del Serale, convertendolo ufficialmente nel primo allievo della Scuola ad accedere alla prossima fase del programma. Tuttavia, in seguito ad una proposta di Alessandra Celentano, è improvvisamente cambiata la modalità di accesso al Serale: i cantanti dovranno ottenere l’approvazione di tutti e tre i professori di canto, mentre i ballerini dovranno avere il consenso unanime degli insegnanti di ballo.

Di fronte a quest’annuncio, Nicolò ha deciso di rinunciare alla maglia oro, così da accedere al Serale alle stesse condizioni dei suoi compagni. Un gesto nobile, ma che lo ha messo inevitabilmente in una posizione difficile, considerando l’ostilità che Zerbi ha sempre avuto nei suoi confronti. Difatti, nell’odierna puntata del pomeridiano, il cantante si è esibito ben tre volte nel tentativo di convincere i professori, ricevendo, però, il “no” di Rudy.

Rudy Zerbi blocca Nicolò dall’accesso al Serale di Amici 24: la reazione di Anna Pettinelli

Dunque, Rudy Zerbi è l’unico a fermare Nicolò nella sua corsa verso il Serale. I continui “no” del professore hanno fatto infuriare Anna Pettinelli, che si è scagliata contro di lui, scatenando l’ennesima lite tra i colleghi. Ma, non è finita qui. Dopo la registrazione, la Pettinelli ha pubblicato su Instagram un video girato direttamente negli studi di Amici, con scritto: “Non mi arrenderò mai, domani ore 14 su Canale 5”. Come se non bastasse, ha accompagnato la storia con la canzone “Warriors” degli Imagine Dragons, ovvero “Guerrieri“.

Inevitabilmente, molti spettatori hanno interpretato questa storia come un chiaro riferimento alla diatriba con Rudy e alla sua “battaglia” per portare il suo allievo al Serale. Anna non è l’unica a contestare la decisione di Zerbi. Sui social, infatti, sono in tanti ad attaccarlo per le critiche che continua a rivolgere a Nicolò, considerandole ingiuste e poco obiettive. Il cantante è riuscito a guadagnarsi molti sostenitori, che non vedono l’ora di vederlo in prima serata. Ad ogni modo, non resta che attendere le prossime puntate di Amici 24 per vedere se la prof riuscirà a far valere il suo punto di vista e a vincere questa “guerra”.