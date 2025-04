Colpo di scena in arrivo nella prossima puntata del serale di Amici 24. Un’anticipazione bomba è stata infatti lanciata nel corso del daytime del 15 aprile, in onda su Canale 5, che riguarda la quinta puntata, ovvero che ci saranno ben due eliminazioni. Cosa che è accaduta soltanto nella prima puntata del serale, che ha visto andar via Asia e Vybes. Da quel momento, le successive tre puntate hanno avuto soltanto un’eliminazione; così sono andati via prima Raffaella, poi Luk3 e infine Chiamamifaro.

Per la quinta puntata del serale di Amici 24 torna, invece, la doppia eliminazione. Il che vuol dire che la giuria annuncerà il primo eliminato alla fine della prima manche, tra i concorrenti della squadra che avrà perso la sfida. Al contrario, la seconda e la terza manche porteranno alla proclamazione di due eliminati provvisori che si sfideranno alla fine della puntata. Tra loro, sarà scelto il secondo eliminato della puntata.

Doppia eliminazione al quinto serale di Amici 24: chi rischia di essere eliminato

Due concorrenti lasceranno dunque Amici 24 alla fine della quinta puntata. Cosa, d’altronde, prevedibile soprattutto perché, dopo questa, mancheranno solo tre puntate alla finalissima e, dunque, alla proclamazione del vincitore di categoria e del vincitore assoluto. Ma chi rischia di essere eliminato sabato 19 aprile? La squadra di Alessandra Celentano è sicuramente in bilico: uno dei suoi ballerini (ancora tre!) potrebbe abbandonare la gara alla fine della puntata. A rischio tra loro sono soprattutto Chiara (che sta vivendo un momento di crisi) e Daniele. L’altro concorrente a rischio è Trigno, che non è riuscito ancora a brillare del tutto al serale. La squadra di Anna Pettinelli ha ancora due cantanti e, tra i due, sicuramente è Trigno il più ‘debole’. Il che potrebbe fare di lui uno degli eliminati della puntata.