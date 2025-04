Amici 24, anticipazioni 6a puntata del Serale 2025: concorrenti divisi in due squadre?

Cambiamenti importanti in vista per la prossima puntata di Amici 24 Serale 2025? Stando ad alcuni spoiler ed indiscrezioni che corrono sui social la 6a puntata che andrà in onda sabato prossimo, 26 aprile 2025, potrebbe vedere due team unirsi. A lanciare lo spoiler è il profilo di Amici News 24 che osservando i profili social dei professionisti del talent di Canale5 si è accorto di un dettaglio importante: due posti a sedere da una parte e ben quattro dall’altra.

Nicolò Filippucci "penalizzato" ad Amici 24?/ "Gli hanno tolto la post produzione": è mistero sul web!

E nello specifico potrebbero essersi riuniti i team dei CuccaLo con i Petti-Letti in un’unica squadra. Nella scorsa puntata sono state eliminati Francesca Bosco e Senza Cri, la prima ballerina di Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, la seconda cantante di Lorella Cuccarini della squadra con Emanuel Lo. Dopo queste eliminazioni le due squadre sono rimaste rispettivamente con due allievi (due cantante TrigNO e Nicolò Filipucci) ed un ballerino (Francesco Fasano). Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, invece, approdati al Serale con un numero maggiore di allievi, hanno in squadra ben quattro talenti: i cantanti Antonia Nocca e Jacopo Sol e le ballerine Alessia Pecchia e Chiara Bacci.

Francesca Bosco rompe il silenzio dopo l'eliminazione da Amici 24/ Le parole su Jacopo Sol e Maria De Filippi

Anticipazioni Amici 24 Serale 2025 6a puntata: CuccaLo e PettiLetti nella stessa squadra?

Al momento le anticipazioni Amici 24 Serale 6a puntata del 26 aprile 2025 fornite dai social e dal profilo ufficiale di Amici_News, partendo dalle storie Instagram dei ballerini professionisti di Amici, sono solo dei rumors, per averne conferma è necessario attendere le prossime registrazioni del serale che si terranno giovedì 24 aprile. È vero per che la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo dopo aver perso Senza Cri nella scorsa puntata è rimasta con un solo allievo, un ballerino, e senza cantanti; così come quella di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri perdendo Francesca Fasano è rimasta con due cantanti ma senza ballerini. E dunque per riequilibrare CuccaLo e PettiLetti saranno nella stessa squadra? Nel frattempo dopo la pausa per il lunedì di Pasquetta, oggi martedì 22 aprile Amici torna in onda con il daytime in vista della puntata Serale di sabato prossimo in prima serata su Canale5.

Quando va in onda l'ultima puntata di Amici 24? Cambia la data della finalissima/ Quando e dove vederla