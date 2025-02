Amici 24, anticipazioni puntata 16 febbraio 2025 su Canale 5: gli ospiti e le nuove gare

Oggi domenica 16 febbraio 2025 torna su Canale 5 l’appuntamento pomeridiano con Amici 24. Una puntata che si preannuncia tutta focalizzata sui nuovi accessi ai serali, iniziati ufficialmente la scorsa settimana. Maria De Filippi conduce la nuova puntata, come sempre, affiancata dalla commissione di professori di canto e ballo, che avrà proprio il compito di valutare gli allievi e i loro possibili accessi alla fase serale del programma.

Classe Serale Amici 24, quali sono gli allievi che hanno la maglia/ Maria De Filippi fa altri due nomi!

A decidere chi avrà l’occasione di sostenere questo esame sarà però una giuria esterna, che valuterà le esibizioni delle nuove gare di canto e di ballo della puntata. In particolare, a giudicare la gara di canto sarà Fiorella Mannoia, mentre Rossella Brescia e Garrison giudicheranno i ballerini. Chi tra loro si aggiudicherà la prima posizione, in entrambe le categorie, avrà la possibilità di presentarsi davanti alla commissione di appartenenza e sostenere l’esame per ottenere la maglia oro.

Chi è Chiamamifaro, fuori dal serale di Amici 24? La profezia mesi fa/ "Non avrò la maglia oro a causa di..."

Chi va al serale di Amici 24? Nuove maglie oro in arrivo

Sono due le allieve che hanno già conquistato un posto al serale: Antonia, per il canto, e Alessia per il ballo. Nicolò, che l’aveva ottenuta prima di tutti, ci ha rinunciato dopo il cambio del regolamento. Il suo primo tentativo di ottenere tutti e tre i sì, della scorsa settimana, è fallito a causa dei ripetuti no di Rudy Zerbi. Il coach riuscirà a cambiare idea nella puntata di oggi? Anche per Chiara il tentativo di ottenere la maglia del serale della scorsa settimana è andato male a causa dei no di Emanuel Lo. Non resta che vedere se la ballerina riuscirà nell’impresa nella puntata di oggi. (Clicca qui per scoprire gli spoiler della nuova puntata e chi è riuscito ad ottenere la maglia oro)

Amici 24/ Anticipazioni registrazione puntata 16 febbraio 2025: Nicolò e Chiara vanno al Serale! Classifiche

Come vedere Amici in diretta streaming

Nel corso della nuova puntata di Amici 24 ci saranno, dunque, nuovi accessi al serale ma anche un bel po’ di assenze nella classe a causa di infortuni e malanni. Tra questi mancherà ancora Daniele, infortunato già dalla scorsa settimana. Ricordiamo, infine, che la diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.