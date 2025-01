Diretta Amici 24, puntata 19 gennaio

E’ iniziata su Canale Cinque la puntata di Amici 24, il talent di Maria De Filippi ha aperto le danze con la sfida tra Nicolò e Riccardo, che si sono ritrovati l’uno contro l’altro durante il format. Una emozionante sfida di canto che è stata vinta da Nicolò. Riccardo si è esibito con Cosa mi manchi a fare di Calcutta. Al pianoforte, il cantante ha conquistato un applauso già nel bel mezzo dell’ esibizione. “Molto bravo“, ha applaudito Zerbi, stupito dalla tranquillità dello sfidante. Subito dopo, Nicolò risponde con Somebody to love dei Queen.

A vincere la sfida è stato il secondo, che ha esibito alla perfezione il pezzo, mentre secondo i giudici il giovanissimo Nicolò avrebbe enfatizzato troppo la performance offerta ad Amici 24, esito finale che ha diviso il web, con commenti divisi tra i telespettatori che hanno seguito la prova (Agg. di Vincenzo Pennisi).

Amici 24, anticipazioni puntata 19 gennaio 2025 su Canale 5: gli ospiti

Oggi 19 gennaio 2024, su Canale 5 a partire dalle 14, va in onda la nuova puntata del pomeridiano di Amici 24. Maria De Filippi conduce il nuovo appuntamento del talent, che ritrova gli allievi pronti a mettersi ancora una volta alla prova alla presenza della commissione dei professori e di professionisti esterni alla scuola, chiamati a stilare una classifica di canto e di ballo dopo le esibizioni dei ragazzi.

Questa settimana, la conduttrice ospita nello studio di Canale 5 Alessandro Cattelan. Il conduttore, che sarà anche a Sanremo 2025 nella serata finale, è il giudice della nuova gara di canto. A giudicare, invece, la gara di ballo sarà Rebecca Bianchi, celebre ballerina di danza classica. Non mancherà, anche in questa puntata, un ospite musicale: si tratta di Alfa, che canterà ad Amici 24 il suo singolo ‘Filo rosso’.

Le sfide e le nuove gare di Amici 24

Prima delle gare di canto e ballo della nuova puntata di Amici 24, verrà dato spazio alle sfide di questa settimana. Nella scorsa puntata, Giorgia (allieva di Emanuel Lo) e Nicolò (allievo di Anna Pettinelli), sono finiti ultimi in classifica. Dunque, oggi spetta loro sottoporsi alla sfida per l’eliminazione. Dopo le sfide, tutti i ragazzi si esibiranno di fronte alla commissione esterna della puntata per le nuove classifiche. (Clicca qui per scoprire in anteprima cos’è successo in puntata)

Ma non è tutto: alcuni degli allievi saranno chiamati a performare in gare extra e nei compiti assegnati loro dai professori. È il caso Daniele, che si esibirà in un compito molto intimo ed intenso voluto per lui da Deborah Lettieri. I cantanti affronteranno, poi, la gara degli inediti, mentre i ballerini quella di improvvisazione.

Come vedere Amici 24 in diretta streaming

Non mancheranno scontri nel corso della nuova puntata di Amici 24. Alessandra Celentano e Anna Pettinelli saranno, ancora una volta, le protagoniste delle liti più accese in studio. Ricordiamo che la diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.