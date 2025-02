Amici 24, anticipazioni puntata del 2 febbraio 2025 su Canale 5: gli ospiti

Tutto è pronto per la nuova puntata di Amici 24, in onda oggi 2 febbraio 2025 su Canale 5 a partire dalle 14. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent show che oggi apre anche le danze agli accessi al serale, con l’assegnazione della prima ambita maglia dorata a uno degli allievi in gara. Prima, però, la classe dovrà affrontare nuove gare, sfide e compiti, tutto sotto l’occhio attento dei professori: Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo nella commissione di ballo; Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi in quella di canto.

Non mancheranno gli ospiti nella nuova puntata di Amici 24, a partire da coloro che dovranno giudicare le nuove gare di canto e ballo. Maria De Filippi ospiterà Samantha Togni come giurata del ballo, e Luca Argentero e Giusy Ferreri come giurati della gara di canto.

Le sfide e i nuovi compiti degli allievi di Amici

Starà a loro stilare le nuove classifiche, i cui ultimi finiranno in sfida e rischieranno, dunque, l’eliminazione dalla scuola di Amici. A proposito di sfide, questa settimana sono Nicolò, allievo di Anna Pettinelli, e Giorgia, allieva di Emanuel Lo, a doverle affrontare. Riusciranno a superarle e a continuare il proprio percorso? Le anticipazioni ci svelano che ci sarà non uno, ma ben due colpi di scena proprio in merito a questi due allievi di Amici 24 (Clicca qui se vuoi scoprire in anteprima cosa accadrà!)

Tre saranno invece gli allievi chiamati ad affrontare i compiti speciali ricevuti dai professori in settimana. Luk3 lo ha infatti ricevuto da Anna Pettinelli, Antonia (allieva di Rudy Zerbi) da Lorella Cuccarini, e Mollenbeck (allievo di Lorella) ancora da Anna Pettinelli. Ognuno dei tre dovrà affrontare i proprio punti deboli, cercando di superarli una volta per tutte.

Le gare, i giudici e come vedere Amici 24 in diretta streaming

Nella nuova puntata di Amici 24 ci sarà poi spazio per gare extra, come il nuovo torneo degli inediti, come sempre giudicato dagli esponenti delle radio, per i cantanti. I ballerini, invece, avranno una gara di improvvisazione. Oltre ai giudici già annunciati, Maria De Filippi ospiti oggi anche un suo ex allievo, Tancredi, che si esibisce con due suoi singoli. Charlie Rapino e Francesca Bernabini saranno invece i giudici delle due sfide.

La diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.