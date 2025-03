Amici 24, anticipazioni puntata 2 marzo su Canale 5: gli ospiti e la nuova gara

Oggi 2 marzo 2025 va in onda la nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 su Canale 5. Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione, che presto lascerà la domenica pomeriggio per occupare la prima serata del sabato con il Serale, come sempre condotta da Maria De Filippi. Intanto, sta alla commissione di professori di canto e ballo decidere chi potrà accedere al serale di Amici 24 e chi, invece, dovrà abbandonare la scuola a un passo dall’obiettivo.

Daniele e Dandy fuori dal serale di Amici 24?/ Perché non sono in studio e cosa succede se non tornano

Prima dei nuovi esami, i cantanti dovranno affrontare una nuova gara di canto che sarà giudicata da Giorgia. La celebre cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2025, stilerà la sua classifica e si esibirà poi nel suo nuovo brano ‘La cura per me’. Non sarà l’unica ospite musicale: ad esibirsi nella nuova puntata di Amici 24 con il loro brano sanremese ci saranno anche Francesca Michielin e i Coma Cose.

Amici 24, quanti posti restano per il Serale 2025 e chi sarà eliminato/ Tre allievi in grave rischio!

Chi accede al serale di Amici 24? Gli allievi ancora in gara

I cantanti saranno gli unici a sostenere la gara nella puntata di Amici 24 di oggi perché i ballerini sono o assenti in studio o già ‘magliati’. Ricordiamo, infatti, che Dandy e Daniele non possono ancora esibirsi a causa dell’infortunio, mentre Alessia, Francesca, Francesco, Asia e Chiara hanno già ottenuto l’accesso al serale. La gara di canto, invece, stilerà una classifica il cui primo potrà presentarsi davanti ai professori per tentare di ottenere l’accesso al serale. Tra i cantanti, a non avere ancora la maglia oro sono: Senza Cri, Trigno, Vybes, Luk3, Chiamamifaro e Deddè.

Amici Serale 2025, quando inizia e chi sono i giudici?/ Giuria stravolta, data d'inizio e quante puntate

Dopo la gara, i professori potranno esaminare non solo i primi in classifica ma anche altri allievi a loro scelta, magari che non hanno ancora avuto modo di presentarsi davanti alla commissione. Per ottenere la maglia, tutti e tre i professori della categoria di appartenenza dovranno dare all’allievo il proprio sì, in caso contrario sarà rimandato o, addirittura, definitivamente eliminato qualora uno dei professori opponesse all’allievo un ‘no definitivo’. (Clicca qui per scoprire in anteprima chi riuscirà ad accedere al serale nella puntata di oggi)

Come seguire la nuova puntata di Amici in diretta streaming

Ricordiamo che Amici 24 va in onda oggi 2 marzo, su Canale 5, a partire dalle 14, ma è visibile anche in diretta streaming su Mediaset Play. La puntata di oggi sarà poi disponibile sulla piattaforma poche ore dopo la fine su Canale 5. Sulla stessa piattaforma sono già disponibili le precedenti puntate del pomeridiano e tutte quelle dal daytime.