Amici 24, anticipazioni puntata 23 febbraio 2025 su Canale 5: tutti gli ospiti

Sarà una puntata ricca di ospiti quella di Amici 24 in onda oggi, 23 febbraio 2025, su Canale 5. Con la conclusione del Festival di Sanremo, Maria De Filippi ha deciso di invitare in studio ad esibirsi tutti gli ex allievi che hanno partecipato, in gara, alla kermesse canora. Riascolteremo, dunque, le canzoni sanremesi di Gaia, dei The Kolors, di Elodie, Irama e di Sarah Toscano. Tra gli ospiti della nuova puntata ci saranno anche gli attori Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli per presentare il film ‘Follemente’.

Pagelle C'è posta per te 2025, 6a puntata/ Mahmood e Dybala con i brividi, una super zia...

Tra un ospite e l’altro, ad Amici 24 andrà in scena una nuova gara di canto e nuovi accessi al serale. A giudicare i cantanti ancora senza maglia oro sarà un’altra ospite speciale, nonché vecchia conoscenza del talent: Elisa. Chi si classificherà primo potrà presentarsi di fronte alla commissione di canto per l’esame per l’accesso al serale. (Clicca qui per scoprire in anteprima chi ce l’ha fatta in puntata)

Giuseppe parla in napoletano a C'è posta per te 2025/ Sui social "Ma vi pare normale? Chiamate Olga Fernando"

Chi accede al serale di Amici 24? Chi ce l’ha fatta finora e chi è stato eliminato

Ricordiamo che, al momento, la maglia del serale di Amici 24 ce l’hanno: Antonia e Nicolò per il canto; Alessia, Chiara e Francesco per il ballo. In settimana sono stati invece definitivamente eliminati Antonio (allievo di Deborah Lettieri) e Mollenbeck (allievo di Lorella Cuccarini). La classe del serale però è destinata ad ampliarsi oggi, con l’aggiunta di nuove maglie. Se la gara di canto sarà giudicata da Elisa, la gara di ballo non avrà luogo. Il motivo è che tre allievi hanno la maglia, mentre ben tre sono assenti in studio per infortunio o malattia. Restano, dunque, per esibirsi pochissimi allievi.

Francesca Sorrentino, primo post dopo Uomini e Donne: Gianluca Costantino ignorato/ Spunta Raffaella Mennoia

Non mancheranno scontri nel corso della nuova puntata di Amici 24, soprattutto a causa dell’assegnazione delle maglie del serale. Per alcuni allievi c’è, infatti, un no molto deciso che sembra impossibile rendere un sì, il che solleva polemiche e liti tra professori.

Come vedere la nuova puntata di Amici in diretta streaming

Ci sarà tensione, nel corso della nuova puntata di Amici 24, ma anche momenti di introspezione, come quello che avrà come protagonista Jacopo Sol. L’allievo di Rudy Zerbi ha infatti vissuto un momento di insicurezza in merito al suo percorso nella scuola, durante la settimana. Ricordiamo, infine, che la diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.