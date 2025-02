Amici 24, le anticipazioni della puntata del 9 febbraio 2025 su Canale 5: gli ospiti

Tutto è pronto per la nuova puntata domenicale di Amici 24, in onda oggi 9 febbraio su Canale 5. La tensione sale per gli allievi rimasti in gara, soprattutto in vista delle selezioni per il serale, ormai alle porte. Maria De Filippi conduce il nuovo appuntamento, come sempre affiancata dalla commissione di professori e da ospiti speciali, che avranno il compito di giudicare le nuove gare di canto e di ballo.

Per questa nuova puntata, saranno due volti noti e molto amati a dare le proprie votazioni ai ragazzi: la conduttrice Ilary Blasi è infatti il giudice della gara di canto, mentre l’ex prof di Amici Veronica Peparini torna per giudicare la gara di ballo. Non ci saranno ospiti musicali perché iniziano ufficialmente oggi gli esami per l’accesso dei ragazzi al serale.

Le sfide e le selezioni per il serale della nuova puntata di Amici 24

Prima delle gare di canto e ballo, i due allievi di Amici 24 finiti ultimi la scorsa settimana dovranno affrontare le rispettive sfide: parliamo di TrigNO (allievo di Anna Pettinelli) e di Antonio (allievo di Deborah Lettieri). A proposito di sfide, quelle che vedremo nella puntata di oggi saranno le ultime di questa edizione. Gli allevi presenti da oggi sono, infatti, quelli che concorrono ufficialmente per la maglia del serale.

Proprio in virtù di questa decisione, i professori daranno oggi il via alle selezioni dei ragazzi per il serale di Amici 24, il cui accesso è reso molto più complesso dalla regola voluta dalla maestra Alessandra Celentano, poi accettata dalla produzione. D’ora in poi, ogni allievo, per accedere al serale, dovrà avere non solo il sì del proprio professore, ma anche quello degli altri due della propria categoria. Solo con 3 sì si ottiene un posto al serale, altrimenti si rimane fuori. La selezione partirà dai primi in classifica nelle gare di canto e ballo della puntata in corso. (Clicca qui se vuoi scoprire in anteprima chi ha avuto la maglia)

Come vedere Amici in diretta streaming

Tante sorprese e novità, dunque, nella nuova puntata di Amici 24, che darà spazio anche a qualche filmato divertente e toccante con protagonisti gli allievi della scuola. Ricordiamo, infine, che la diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.