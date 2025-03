Amici 24, anticipazioni puntata 9 marzo 2025 su Canale5: ospiti Noemi, Rkomi e Fedez

Oggi domenica 9 marzo 2025 va in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 e si scoprirà chi saranno gli allievi che accederanno al Serale di Amici 24, l’ultima fase del talent di Canale5 che va in onda in prima serata ed in cui i talenti sia del canto che del ballo hanno modo di mettersi in mostra davanti una platea più ampia e concorrere sperando di aggiudicarsi la vittoria finale. Il Serale andrà in onda a partire da sabato 22 marzo 2025 con la conduzione di Maria De Filippi. Per decidere quali cantanti accederanno al Serale gli allievi dovranno affrontare una gara di canto che avrà come giudici Noemi e Fedez.

Chi sono i giudici del serale di Amici 24 e quando inizia il serale/ Data e gli ospiti

I cantanti di Amici 24 si esibiranno con delle cover alla fine della quale i due giudici stileranno una classifica che sarà molto importante ai fini dell’assegnazione delle sognate Maglie Oro. I due cantanti, reduci dal successo al Festival di Sanremo 2025, si esibiranno infine nei loro brani Fedez canterà Battito accompagnato dalla ballerina Asia mentre Noemi si esibirà con Se ti innamori muori. Ospite della puntata sarà anche Rkomi con la sua Il ritmo delle cose mentre ci sarà il gradito ritorno di due ex allievi dell’anno scorso: la ballerina Marisol Castellanos ed il cantante Petit.

Petit e Marisol stanno ancora insieme? Cos'è successo dopo Amici/ Quei misteriosi post sui social

Chi accede al Serale di Amici 24? Gli allievi che si giocano la accesso alla fase finale

Nella puntata pomeridiana di Amici 24 di oggi, 9 marzo 2024, si scoprirà chi saranno gli ultimi allievi che potranno accedere al Serale di Amici 24. Al momento tutti i ballerini hanno già ricevuto la Maglia Oro: Alessia Pecchia, Asia De Figlio, Chiara Bacci, Dandy, Daniele Doria, Francesca Bosco, Francesco Fasano e Raffaella Mitaritonna. Tutti loro, allievi degli insegnanti Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, hanno convinto tutt’e tre i maestri di danza, requisito essenziale per accedere alla fase finale del talent.

Concorrenti ufficiali serale Amici 24, chi sono?/ Daniele Doria in bilico, attesa dei fan per Senza Cri

Per quanto riguarda i cantanti, invece, al momento hanno ottenuto l’accesso al Serale di Amici 24 Chiamamifaro, Jacopo Sol, Antonia Nocca e Nicolò Filippucci, tutti loro in puntata si esibiranno per la prima volta con i loro inediti che sono rispettivamente: Leone, Tutti, Romantica e Cuore Rubato. Gli allievi che invece dovranno tentare il tutto per tutto per convincere gli insegnanti di canto a dargli i fatidici ‘tre si’ sono SenzaCri, Vybes, Luk3, TrigNo e Dedè: chi di loro conquisterà l’accesso alla fase finale e chi invece dovrà lasciare la scuola ad un passo dalla prima serata? Lo decideranno i maestri Rudy Zerbi, Anna Pettinelli (qui tutte le anticipazioni dettagliate)

Come seguire la nuova puntata di Amici 24 in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che l’ultimo pomeridiano di Amici 24 va in onda oggi, domenica 9 marzo 2025, a partire dalle 14.00 circa su Canale5. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity e qualche ora dopo la messa in onda la puntata sarà poi sempre disponibile sulla piattaforma. Sul sito Witty.Tv, invece, è possibile vedere i contenuti esclusivi come interviste ad allievi e professori, backstage ed altro.