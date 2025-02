Anticipazioni Amici 24 registrazione 16 febbraio 2025: Nicolò, Chiara e Francesco accedono al Serale

La corsa al serale degli allievi entra sempre più nel vivo e dalle anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24, che andrà in onda domenica 16 febbraio 2025 su Canale5, si scopre chi sono gli altri allievi che si sono aggiudicati l’accesso al Serale. Nella scorsa registrazione ad aggiudicarsi la maglio d’oro sono state Antonia, cantante allieva di canto di Rudy Zerbi e Alessia, ballerina allieva di Alessandra Celentano, non ce l’hanno fatta invece Nicolò per il no di Rudy e Chiara per il no di Rudy Zerbi.

Infatti quest’anno per l’accesso al Serale è necessario il ‘si’ di tutti i maestri di ballo o di canto. Ed adesso stando alle anticipazioni di SuperguidaTv ad ottenere l’accesso al Serale nel corso della nuova registrazione di Amici 24. Il ballerino Francesco ha ottenuto la maglia d’oro, così come la ballerina Chiara che ha convinto tutti esibendosi per ben due volte con delle complesse coreografie sui tacchi. Il cantante Nicolò che dopo aver ricevuto la maglia da Anna Pettinelli ed averla restituita a causa del No di Rudy Zerby nella registrazione di oggi esibendosi con Hello di Beyoncé, Sei nell’anima e 2000 euro ha ottenuto l’accesso al Serale. Il no di Anna Pettinelli, invece, frena Chiamamifaro.

Le classifiche delle gare di ballo e canto di Amici 24 e l’esito delle sfide

Da questo momento in poi non ci saranno più sfide e dunque la classifica di ballo e la classifica di canto sono super importanti per capire chi tra gli allievi si aggiudicherà l’accesso al Serale. Nella puntata di Amici 24 del 16 febbraio a giudicare la gara di canto è stata Fiorella Mannoia ed alla fine la classifica è così composta:

1. Chiamamifaro

2. Luk3

3. Senza Cri

4. Deddè

5. Mollenbeck

6. Vybes e Nicolò

7. TrigNO

A giudicare la gara di Ballo, invece, sono stati Garrison e Rossella Brescia e questa è la classifica di ballo:

1. primo: Francesco

2. Raffaella

3. Chiara

4. Asia

5. Francesca

6. ultimo: Antonio

In puntata infine sono stati assenti diversi allievi, Alessia per via del campionato e Dandy, Jacopo e Daniele perché infortunati. Sempre stando alle dichiarazioni riportate da SuperguidaTv non ci sono stati ospiti nella nuova registrazione di Amici 24.