Amici 24, anticipazioni registrazione 19 gennaio 2025: nuove gare e sfide

Oggi, venerdì 17 gennaio 2025, si registra una nuova puntata di Amici 24 che andrà in onda domenica 19 gennaio su Canale 5, a partire dalle 14. Sarà una puntata ricca di avvenimenti, a partire dalle nuove gare di canto e ballo che vedranno protagonisti gli allievi del talent. Alla conduzione torna Maria De Filippi, che sarà affiancata da un team di professionisti, esterni al programma, a cui andrà il compito di giudicare le performance dei ragazzi e stilare una classifica nella quale l’ultimo andrà in sfida per l’eliminazione.

Nicolò Filippucci in crisi ad Amici 24: eliminato prima del serale?/ Ultimo in classifica anche per Pennino

E probabilmente è proprio dalle sfide che partirà questa quindicesima puntata di Amici 24. Sono due gli allievi con la felpa rossa questa settimana: parliamo di Nicolò, allievo di Anna Pettinelli, per il canto, e Giorgia, allieva di Emanuel Lo, per il ballo. I due ragazzi affronteranno un aspirante allievo esterno, e solo in caso di vittoria potranno riprendere il proprio banco.

Anna Pettinelli, sfogo dopo le polemiche per eliminazione di Ilan Muccino ad Amici 24/ "Parlate senza sapere"

TrigNo eliminato ad Amici 24? La decisione di Anna Pettinelli

Nella nuova puntata domenicale di Amici 24 andrà poi compreso il destino di TrigNo. L’allievo è finito ancora una volta nel mirino di un provvedimento disciplinare, dovuto ad alcuni atteggiamenti aggressivi e irrispettosi avuti in casetta. Anna Pettinelli ha deciso di sospendergli la maglia, impedendogli così di partecipare alle gare di canto e alle lezioni. Oggi la prof, con grande probabilità, gli annuncerà le sue intenzioni: gli ridarà la maglia oppure valuterà l’eliminazione? Va detto che il singolo di TrigNo, appena uscito, sta andando molto bene, il che potrebbe incidere nel suo futuro nella scuola.

Anna Pettinelli elimina Ilan Muccino ad Amici 24 ma è polemica: "Illuso e umiliato"/ Perché ha sbagliato

La decisione di Anna Pettinelli su TrigNo sarà importante anche ai fini della nuova gara di canto, alla quale potrebbe anche non partecipare. La coach potrebbe inoltre tornare a parlare della decisione presa su Ilan Muccino, eliminato in settimana, e spiegare meglio al pubblico le sue motivazioni.

Gli allievi di Amici verso il serale: chi passerà?

Nel corso della quindicesima puntata di Amici 24 gli allievi dovranno anche affrontare i nuovi compiti assegnati loro dai professori di canto o di ballo. Compiti che, come le gare infrasettimanali, serviranno alla commissione per comprendere se portare o no avanti nella gara i rispettivi allievi. Ricordiamo, infatti, che la selezione per il serale di Amici è ormai alle porte.