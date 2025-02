Amici 24, anticipazioni registrazione puntata 2 marzo 2025: Raffaella e Chiamamifaro al serale

Una nuova registrazione di Amici 24 è appena terminata e arrivano le anticipazioni che svelano l’accesso al serale di altre due allieve. Ad aver conquistato la maglia oro sono state Raffaella e Chiamamifaro. Quest’ultima, durante la gara di canto giudicata da Giorgia si è classificata prima, ma per ottenere la maglia oro del serale si è esibitata due volte. Al termine della prima esibizione, infatti, Anna Pettinelli si è opposta al suo accesso al serale che, peròl, è arrivato con la seconda performance.

Maglia oro del serale anche per Raffaella. Come svelano le anticipazioni esclusive di Superguidatv, infatti, all’inizio della registrazione, Deborah Lettieri ha chiamato la propria ballerina al centro dello studio per permetterle di provare a conquistare la maglia del serale. La ottiene dopo un assolo, un passo a due su Footlose insieme a Mattia con la Celentano che fa esibire anche Alessia sempre con Mattia.

Le assenze in studio ad Amici 24 e gli ospiti che arrivano da Sanremo 2025

Giorgia che ha giudicato la gara di canto per poi esibirsi sulle note del brano di Sanremo “La cura per me” con la coreografia di Elena D’Amario e altri professionisti, ha visto trionfare Chiammamifaro. Non sono riusciti, invece, a conquistare la maglia del serale Trigno, Senza Cri e Vybes. Di seguito la classifica della gara di canto della nuova registrazione di Amici 24:

Chiamamifaro

Luk3

TrigNO. Giorgia gli dice che ama il suo timbro graffiato.

Vybes. Giorgia gli dice che è pronto.

Senza Cri

Deddè

Nessuna gara di ballo, invece, per i ballerini perché in studio erano assenti Daniele e Dandy e c’erano pochi danzatori per fare una gara che avesse un senso. Anche nella registrazione di oggi, giovedì 27 febbraio che andrà in onda domenica 2 marzo, non sono mancati gli ospiti musicali arrivati direttamente dal Festival di Sanremo 2025 ovvero Coma cose e Francesca Michielin.

