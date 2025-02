Amici 24, anticipazioni registrazione puntata 23 febbraio: Jacopo Sol e Federica al serale, Luk3 bloccato

Arrivano le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 23 febbraio 2025 su Canale a partire dalle 14. Come previsto, nuove maglie del serale sono state assegnate agli allievi, che in questi giorni hanno dovuto salutare alcuni compagni di classe. Il cast del serale si amplia infatti con Jacopo Sol, allievo di Rudy Zerbi, e con Francesca, ballerina allieva di Deborah Lettieri.

Registrazione Amici 24, cosa succede in puntata 23 Febbraio 2025?/ Anticipazioni, eliminati, chi va al serale

Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, altri hanno però tentato di conquistare la maglia ora. È il caso di TrigNo, che si è esibito per ben due volte, una volta ottenendo due no (di Rudy e di Lorella Cuccarini), la seconda invece col no di Zerbi e il sì di Lorella. Niente serale, dunque, per lui (per ora). Stessa cosa per Luk3, che si è esibito due volte ma è stato sempre bloccato da Anna Pettinelli. Il che ha fatto nascere un’accesa lite in studio.

Luk3 ci prova con Raffaella ad Amici 24? Alessia scoppia in lacrime/ Lui si difende: "Non c'è niente"

La classifica di canto di Amici 24 e gli ospiti che arrivano da Sanremo 2025

L’arrivo di Jacopo Sol per l’esame del serale è arrivato in seguito ad una gara di canto, giudicata da Elisa, che l’ha visto trionfare. Di seguito la classifica della gara di canto della nuova registrazione di Amici 24:

1. Jacopo Sol

2. TrigNO

3. Vybes

4. Deddè

5. Chiamamifaro

6. Luk3

Assente alla gara di canto Senza Cri. Come lei assenti, per infortuni e malattia, ancora Daniele, Dandy e Raffaella. Stando alle prime anticipazioni, viste le assenze e le maglie già assegnate, non c’è stata una gara di ballo. I ballerini che hanno già ottenuto il posto al serale si sono esibiti, in studio, con gli ospiti musicali: gli ex allievi di Amici che hanno partecipato a Sanremo 2025. Parliamo di: Gaia, Sarah Toscano, Elodie, The Kolors e Irama. Non ci sono stati allievi eliminati.

Antonio Affortunato eliminato da Amici 24: bocciato all'esame per il serale/ Celentano: "Non sei pronto!"