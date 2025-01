Amici 24, anticipazioni registrazione 26 gennaio 2025: le nuove gare di canto e ballo

Oggi 24 gennaio 2025 si torna nello studio di Amici 24 per una nuova registrazione del pomeridiano domenicale, che andrà in onda il 26 gennaio alle 14. È stata una settimane ricca di gare interne e novità per gli allievi, a partire dall’ingresso di un nuovo ballerino, Antonio, voluto da Deborah Lettieri. Lo vedremo in gara per la prima volta nella registrazione di oggi, come sempre condotta da Maria De Filippi col supporto della commissione di canto e ballo, composta da: Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo per il ballo; Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto.

Non saranno però loro a giudicare le nuove gare di canto e ballo in studio, bensì una commissione esterna, chiamata per l’occasione. A loro il compito di giudicare e votare ogni esibizione, stilando una classifica il cui ultimo andrà in sfida la prossima settimana.

Le sfide di Deddè e Dandy e il malus della squadra di Anna Pettinelli

Parlando proprio di sfide, anche in questa nuova registrazione di Amici 24 ci sono due allievi che rischiano l’eliminazione. Domenica scorsa, Deddè per il canto e Dandy per il ballo si sono classificati ultimi. Dovranno oggi sostenere la sfida e scoprire se riusciranno a mantenere il proprio banco nella scuola. Tornando alla gara, proprio Deddè, in settimana, ha ‘causato’ la sconfitta della sua squadra in una gara cover. Come domenica scorsa, anche stavolta questo causerà all’intera squadra un punto in meno in classifica.

Ciò sta a significare che a tutto il gruppo di cantanti di Anna Pettinelli verrà tolto un punto nella classifica finale in studio, calando inevitabilmente in classifica e rischiando l’ultimo posto (e dunque la sfida). A proposito di questa squadra, in settimana Anna Pettinelli ha ridato la maglia a TrigNo che, dunque, non è più sospeso e potrà partecipare alla gara di oggi.

Compiti e ritorni nello studio di Amici 24

È probabile che rivedremo in gara, dopo due settimane di assenza, anche Senza Cri. L’allieva di Lorella Cuccarini ha saltato la puntata domenicale di Amici 24 a causa della febbre. Oltre alle gare di canto e ballo, alcuni allievi saranno chiamati ad esibirsi nei compiti voluti da alcuni professori, mezzo ormai sempre più importante per la commissione per scegliere i ragazzi che otterranno la maglia del serale.

