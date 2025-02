Amici 24, anticipazioni registrazione puntata 9 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi venerdì 7 febbraio 2025 è prevista una nuova registrazione di Amici 24, di cui vi daremo in serata tutte le anticipazioni. Con la fase del serale alle porte, le gare rimaste, per gli allievi, hanno un’importanza ancora maggiore, perché potrebbero determinare il loro accesso o la loro esclusione dalla gara. Soprattutto in vista delle novità apportate dalla produzione in merito all’accesso al serale.

Maria De Filippi conduce la nuova puntata, in onda domenica 9 febbraio, affiancata dal team di professori di canto e di ballo e, soprattutto, da una commissione esterna fatta di professionisti del settore. Saranno loro, come sempre, a giudicare le esibizioni degli allievi, stilando la classifica i cui ultimi finiranno in sfida e, dunque, a rischio eliminazione.

Prima delle nuove gare di canto e ballo, Maria De Filippi darà spazio alle due sfide di questa puntata di Amici 24. La scorsa settimana, TrigNo, allievo di Anna Pettinelli, e Antonio, nuovo allievo di Deborah Lettieri, sono arrivati ultimi nelle rispettive classifiche e oggi dovranno cercare di mantenere il proprio banco, vincendo la sfida. Ma ce la faranno? TrigNo è sicuramente a rischio, essendo stato sempre tra gli ultimi posti in classifica, ma una speranza arriva dal successo che sta avendo il suo singolo ‘Maledetta Milano’. Se si esibisse con quello, potrebbe riuscire a strappare la vittoria. Più in bilico è, invece, la permanenza di Antonio, che pur essendo entrato da poco, non è riuscito ad ottenere grandi risultati. Il che potrebbe vederlo andar via oggi.

Alle due canoniche gare, nel corso della nuova registrazione del domenicale di Amici 24, si aggiungeranno anche tornei extra, come quello degli inediti per i cantanti e di improvvisazione per i ballerini. Ricordiamo che proprio per i veterani di ballo della classe, le cose si sono complicate con l’ingresso di due nuovi elementi molto forti: Francesco e Asia, entrambi del team di Emanuel Lo.

Sarà poi il momento di scoprire se ci saranno nuovi accessi al serale di Amici 24. L’unico ad aver ottenuto la maglia finora è Nicolò ma, in realtà, l’allievo vi ha rinunciato dopo la proposta fatta da Alessandra Celentano (e accettata dalla produzione) in merito all’accesso al serale. Se prima era il professore di appartenenza a decidere se dare o meno la maglia al proprio allievo, ora dovrà essere l’intera commissione di appartenenza a dare il proprio sì. Solo in quel caso, l’allievo accederà al serale. Nicolò, che ha avuto accesso solo grazie al sì di Anna Pettinelli, ha deciso di mettersi al pari degli altri, rinunciando alla maglia. Ma potrebbe riprenderla anche in virtù di questo gesto. Ad ottenere i tre sì della propria commissione potrebbe essere, inoltre, per il canto Jacopo Sol e Antonia; per il ballo, invece, Daniele e il nuovo arrivato Francesco, che piace a tututti i prof di ballo.