Anticipazioni Amici 24 registrazione 9 febbraio 2025: Alessia e Antonia al serale!

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 domenica 9 febbraio 2025, ci svelano che sono arrivati i primi accessi ufficiali al serale. Dopo il colpo di scena della scorsa settimana, quando Anna Pettinelli ha dato la maglia del serale a Nicolò, una richiesta di Alessandra Celentano ha cambiato le regole di accesso alla fase finale, ora dato soltanto dal sì di tutti e tre i professori della propria categoria. Motivo per il quale, Nicolò ha deciso di riconsegnare la maglia e attendere i suoi 3 possibili sì.

Intanto, però, c’è chi li ha ottenuti proprio nel corso della nuova registrazione di Amici 24, accedendo al serale. Stando alle anticipazioni di SuperguidaTV, due allieve hanno conquistato il serale e si tratta di Antonia (allieva di Rudy Zerbi) per il canto, e di Alessia (allieva di Alessandra Celentano) per il ballo. Non ce l’ha fatta per il no di Emanuel Lo Chiara, così come Nicolò per il no di Rudy.

Le classifiche delle gare di ballo e canto di Amici 24 e l’esito delle sfide

Si sono poi svolte le due nuove sfide di Amici 24, quella di TrigNo e di Antonio (nuovo allievo di Deborah Lettieri), ed entrambi sono riusciti a mantenere il proprio banco nella scuola. Nessun eliminato, dunque, in questa puntata del pomeridiano, che è poi proseguita con le consuete gare di canto e di ballo tra gli allievi. Ospite in studio è stata Ilary Blasi, ed è stata lei a giudicare i cantanti. Alla fine delle votazioni, questa è stata la classifica:

1. Antonia

2. Jacopo

3. Luk3

4. Senza cri

5. Nicolò

6. Chiamamifaro

7. Mollenbeck e Vybes

8. Deddè

A giudicare la gara di ballo è stata invece Veronica Peparini, ex professoressa di Amici. Questa è stata la sua classifica:

1. Chiara

2. Asia

3. Dandy

4. Francesco

5. Alessia

6. Francesca

Per il ballo, ha fatto il suo ingresso nella scuola una nuova ballerina di latino, di nome Raffaella, voluta da Deborah Lettieri e, dunque, nella sua squadra.