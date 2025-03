Amici 24 anticipazioni registrazione: Deddè eliminato e fuori dal serale

La anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24 ci svelano che nuove maglie del serale sono state finalmente assegnate. Tutti gli allievi che erano senza maglia oro ad oggi hanno ottenuto un posto al serale tranne un solo ragazzo: Deddè. L’allievo di Anna Pettinelli, che anche oggi si è classificato all’ultimo posto della gara in studio, non è riuscito a far cambiare idea a Rudy Zerbi, ed è dunque l’eliminato della puntata. Vanno, invece, al serale: Senza Cri, TrigNo, Vybes, Dandy, Luk3. Ma com’è andata?

A giudicare la nuova gara di canto tra gli allievi ancora senza maglia sono stati Fedez e Noemi. Alla fine delle loro votazioni, come annuncia SuperguidaTv, la classifica è risultata essere la seguente:

1. Senza Cri

2. Vybes

3. Luk3

4. TrigNo

5. Deddè

Cos’è successo nella nuova registrazione di Amici 24 e come sono state assegnate le ultime maglie

Senza Cri, come da prassi, ha avuto la possibilità di presentarsi di fronte alla commissione di canto per sostenere il suo esame che è stato superato con 3 sì. Maglia oro per l’allieva di Lorella Cuccarini, mentre per gli altri cantanti si è pensato ad un metodo differente. Vybes, Luk3, TrigNo e Deddè si sono esibiti e ogni professore ha votato su dei biglietti. I ragazzi sono dunque tornati in casetta e soltanto lì hanno scoperto che non erano eliminati, ma che anzi alcuni di loro avevano ottenuto un posto al serale. Alla fine della votazione, l’unico a risultare insufficiente e, dunque, senza maglia è stato Deddè. Per quanto riguarda Dandy, l’allievo era già provvisto di maglia oro, stando alle anticipazioni, il che vuol dire che, probabilmente, lo vedremo riceverla nella puntata del daytime in onda domani su Canale 5. Ospiti della puntata, infine, sono stati: Petit e Marisol, Rkomi e i già annunciati Fedez e Noemi.

