Antonia Nocca e Senza Cri, spopola la ‘ship’ dopo l’esperienza ad Amici 24: ma qual è la verità sul loro rapporto?

Ogni edizione di Amici di Maria De Filippi regala emozioni e momenti iconici; ovviamente, il focus è su quanto l’esperienza nel talent possa rivelarsi trampolino di lancio per le dozzine di talenti che passano per la scuola di Canale 5. L’edizione da poco conclusa ha fatto conoscere agli appassionati due voci che potremmo sentire a lungo nel panorama musicale: Antonia Nocca e Senza Cri. Diverse dal punto di vista stilistico ma unite da un talento indiscusso e… da un rapporto speciale.

Come racconta Lollo Magazine, da diverse settimane si parla con insistenza e curiosità del rapporto tra Antonia Nocca e Senza Cri dopo Amici 24. Amiche o fidanzate? Il dubbio divide i social e nel frattempo entrambe continuano – come giusto che sia – a non entrare nel merito delle fantasie e speranze dei fan.

Antonia Nocca: “Non parlo della mia vita sentimentale”

In una recente intervista rilasciata a Webboh pare che Antonia Nocca – ex allieva di Amici 24 – sia stata incalzata proprio sul tema sentimentale. Tra le righe, in molti hanno trovato un riferimento velato al rapporto con Senza Cri che però non è stata menzionata dall’amica e collega. “La mia vita sentimentale? Preferisco tenerla per me, posso dire solo che sono felice”.

Insomma, come giusto che sia, Antonia Nocca protegge la sua vita privata dall’attenzione e curiosità mediatica. Il rapporto con Senza Cri – che siano amiche o fidanzate – resta splendido stando anche alle foto circolate qualche tempo fa, come racconta Lollo Magazine, dove le due ex allieve di Amici 24 si tenevano mano nella mano durante un evento instore.

