Antonia Nocca, reduce dall’esperienza ad Amici 24, avanti a fatica dopo il talent: arriva una brutta notizia per la cantante e suoi fan.
Da oltre 2 decenni c’è un format che vale da bacino inesauribile di talenti: Amici di Maria De Filippi. Il talent show targato Canale 5 è un vero e proprio trampolino di lancio per chi sogna di scrivere pagine importanti nel mondo dello spettacolo tra musica e danza; chiaramente, il successo non è un fattore che può essere dato per scontato. Il roster della scorsa edizione, ad esempio, non è forse stato dei più fortunati in termini di vendite, streaming e concerti. I cantanti reduci da Amici 24 – come racconta Il Vicolo delle News – faticano a trovare ampi consensi sulle varie piattaforme di streaming e anche nel merito delle esibizioni live; un fattore testimoniato anche da una brutta notizia riguardante una delle cantanti più talentuose e apprezzate della passata edizione, Antonia Nocca.
Antonia Nocca è riuscita ad agguantare la finale di Amici 24 e solo per un pugno di voti – andati in favore di TrigNO – non è riuscita a conquistare la vittoria finale. Per lei si pronosticava un futuro florido e colmo di successi anche grazie ad una serie di premi e borse di studio ottenuti grazie al suo percorso nel talent. Eppure, proprio nelle ultime ore, è emersa una notizia che ha letteralmente spiazzato i fan e vale come spiacevole imprevisto per la carriera di Antonia Nocca.
Antonia Nocca resta senza contratto: brutta notizia per la cantante ex Amici 24 e per i fan
Antonia Nocchia è rimasta senza contratto, lo riporta Il Vicolo delle News e in poche ore la notizia ha fatto il giro del web determinando una copiosa delusione tra i fan della cantante reduce da Amici 24. L’ex volto del talent di Canale 5 aveva sottoscritto un contratto con la Electronic Music Group di Stefano Clessi che, nella sua scuderia, vanta nomi del calibro di Blanco e Tananai. Eppure, pare che l’opportunità di rappresentare un’etichetta di spicco sia improvvisamente sfumata lasciando Antonia Nocca senza contratto.
Niente rinnovo di contratto per Antonia Nocca con la Electronic Music Group di Stefano Clessi, ma qual è il motivo? Non sono note le ragioni di tale scelta professionale ma è probabile che nel merito del rendimento di questi mesi si sia deciso di prendere strade e scelte differenti. La medesima sorte, tra l’altro, era toccata anche ad un ex talento di X Factor: Angelica Bove. Anche lei aveva un contratto con la medesima etichetta ma dopo il mancato successo di quest’anno a Sanremo Giovani – vinto da Settembre – anche per lei non sarebbe arrivato il rinnovo. Dunque, una delusione non da poco per Antonia Nocca di Amici 24 e ovviamente per i suoi fan; ovviamente, chiusa una porta può sempre aprirsi un portone.