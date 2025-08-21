Antonia Nocca, reduce dall’esperienza ad Amici 24, avanti a fatica dopo il talent: arriva una brutta notizia per la cantante e suoi fan.

Da oltre 2 decenni c’è un format che vale da bacino inesauribile di talenti: Amici di Maria De Filippi. Il talent show targato Canale 5 è un vero e proprio trampolino di lancio per chi sogna di scrivere pagine importanti nel mondo dello spettacolo tra musica e danza; chiaramente, il successo non è un fattore che può essere dato per scontato. Il roster della scorsa edizione, ad esempio, non è forse stato dei più fortunati in termini di vendite, streaming e concerti. I cantanti reduci da Amici 24 – come racconta Il Vicolo delle News – faticano a trovare ampi consensi sulle varie piattaforme di streaming e anche nel merito delle esibizioni live; un fattore testimoniato anche da una brutta notizia riguardante una delle cantanti più talentuose e apprezzate della passata edizione, Antonia Nocca.

Amici 25, data d'inizio e novità della nuova edizione: "Tornano le squadre"/ Tutte le anticipazioni

Antonia Nocca è riuscita ad agguantare la finale di Amici 24 e solo per un pugno di voti – andati in favore di TrigNO – non è riuscita a conquistare la vittoria finale. Per lei si pronosticava un futuro florido e colmo di successi anche grazie ad una serie di premi e borse di studio ottenuti grazie al suo percorso nel talent. Eppure, proprio nelle ultime ore, è emersa una notizia che ha letteralmente spiazzato i fan e vale come spiacevole imprevisto per la carriera di Antonia Nocca.

Petit, chi è: l'amore per la musica e Amici 23/ L'addio a Marisol dopo la storia nata nel talent show

Antonia Nocca resta senza contratto: brutta notizia per la cantante ex Amici 24 e per i fan

Antonia Nocchia è rimasta senza contratto, lo riporta Il Vicolo delle News e in poche ore la notizia ha fatto il giro del web determinando una copiosa delusione tra i fan della cantante reduce da Amici 24. L’ex volto del talent di Canale 5 aveva sottoscritto un contratto con la Electronic Music Group di Stefano Clessi che, nella sua scuderia, vanta nomi del calibro di Blanco e Tananai. Eppure, pare che l’opportunità di rappresentare un’etichetta di spicco sia improvvisamente sfumata lasciando Antonia Nocca senza contratto.

Luk3, chi è: dopo Amici insegue un sogno/ Fidanzato con Alessia Pecchia: "La nostra storia..."

Niente rinnovo di contratto per Antonia Nocca con la Electronic Music Group di Stefano Clessi, ma qual è il motivo? Non sono note le ragioni di tale scelta professionale ma è probabile che nel merito del rendimento di questi mesi si sia deciso di prendere strade e scelte differenti. La medesima sorte, tra l’altro, era toccata anche ad un ex talento di X Factor: Angelica Bove. Anche lei aveva un contratto con la medesima etichetta ma dopo il mancato successo di quest’anno a Sanremo Giovani – vinto da Settembre – anche per lei non sarebbe arrivato il rinnovo. Dunque, una delusione non da poco per Antonia Nocca di Amici 24 e ovviamente per i suoi fan; ovviamente, chiusa una porta può sempre aprirsi un portone.