Amici 24, Asia De Figlio confessa: “Uscita alla prima puntata del Serale? Non ho rimpianti”

Breve ma intensa, si può considerare così la partecipazione della ballerina Asia De Figlio al Serale di Amici 24 essendo uscita alla prima puntata. A distanza di mesi, tuttavia, la 18enne ha rotto il silenzio in una lunga chiacchierata con Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te sull’esperienza nel talent di Maria De Filippi svelando tutte le sue emozioni e le sue sensazioni ma anche i suoi progetti per il futuro ed i suoi sogni. Asia ha confessato di essere uscita dalla scuola con nuove consapevolezze e più sicurezze dicendosi contenta del suo percorso.

Asia è uscita dal Serale di Amici di Maria De Filippi alla prima puntata ma non ha rimpianti per questo: “Io ce l’ho messa tutta…è durata poco ma ho ricevuto tanti complimenti. L’ultima mia puntata ho avuto più gioia che tristezza e mi sono data una pacca sulle spalle da sola.” La giovane ballerina, inoltre, ha anche aggiunto che dopo il talent ha tanti sogni da inseguire attualmente infatti è nel corpo di ballo di Battiti Live ma ben presto andrà alla Rome Dance Meeting Pearl Whirl ed ha partecipato all’importante competizione in Albania guidata da Luca Tommassini. Insomma, nonostante abbia solo 17 anni è lanciatissima nel futuro.

Asia di Amici 24 e il retroscena su Chiamamifaro e Raffaella: “Ecco perché ho legato con loro”

Durante l’intervista al podcast di Lorella Cuccarini, Asia De Figlio ha svelato anche un retroscena su Ciamamifaro e Raffaella Mitaritonna rivelando perché ha legato maggiormente con loro. “Ho legato tanto con Raffaella perché ci siamo prese subito, eravamo tutte e due minorenni e passavamo molto tempo insieme” ha ammesso la ballerina che poi ha aggiunto di aver un legame speciale anche con Angelica Gori, in arte Chiamamifaro e su di lei ha svelato un retroscena: “Sono stati tutti super carini con me, Angelica mi ha fatto da mamma all’inizio e sono tutti delle belle persone che porterò nel cuore.”