In vista della finale di Amici 24 anche il pubblico diventa sempre più critico nei confronti degli allievi che si contendono la vittoria del programma di Maria De Filippi. E proprio per questo a finire nel mirino delle critiche sono state Antonia Nocca e Alessia Pecchia, che dopo il daytime del 6 maggio sono state prese di mira sui social per via di alcune dinamiche che si stanno verificando di recente nella scuola più famosa della televisione.

Registrazione Amici 24 Serale 2025/ Anticipazioni, eliminato 10 maggio e finalisti: spoiler della semifinale

La cantante e la ballerina sono infatti due delle possibili vincitrici del programma di Canale 5, ma questo non basta per indorare la pillola, dato che il pubblico non è d’accordo con i continui complimenti che i giudici muovono alle due ragazze. In particolare Elena D’Amario elogia ininterrottamente Alessia Pecchia per ogni cosa che fa, mentre invece, Cristiano Malgioglio sembra aver preso sotto la sua ala la cantante Antonia Nocca. Nonostante la loro indiscutibile bravura nel percorso di Amici 24, il web non pensa che debbano vincere e nelle ultime ore ha mosso delle critiche severe nei confronti del loro atteggiamento, definendole troppo sicure di avere la vittoria già in tasca.

Amici 20, l'ex allievo Esa Abrate svela di essere stato arrestato/ "Depresso e cacciato di casa, come sto"

Amici 24, Alessia Pecchia e Antonia Nocca sommerse dalle critiche: troppi complimenti?

Nelle ultime puntate non c’è volta che Alessia Pecchia e Antonia Nocca vengano criticate ad Amici 24, ma sono sempre riempiti di complimenti da parte dei giudici. Questo non sta piacendo affatto al pubblico da Casa che ha commentato con queste parole: “Alessia troppo pompata, non ha mai ricevuto un guanto di sfida contro. Troppo protetta è la preferita di Maria vogliono farla vincere. Per me il migliore è Francesco. Certo gli ex concorrenti hanno fatto un vero voltafaccia con lui” e ancora, “Ma Alessia e Antonia sanno l’esistenza dell’umiltà?“. Dopotutto, da sempre al pubblico piacciono i talenti umili e non convinti di vincere come ad esempio Nicolò Filippucci che sta raggiungendo la finale a testa bassa.