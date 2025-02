Alessandra Celentano ha cambiato le regole di Amici 24. Sì, avete capito bene! La maestra più temuta della scuola ha scritto una lettera rivolgendosi direttamente alla produzione del programma. Secondo lei, il talent show deve diventare più meritocratico e per accedere al serale non basterà più il giudizio del professore dell’allievo, ma ci vorrà il benestare di tutti e tre. La Celentano ha chiesto dunque il “sì” di tutti e tre i professori, requisito che sarà imprescindibile per partecipare alla nuova fase del programma.

Nicolò rinuncia alla maglia per il serale di Amici 24: "Giusto così"/ TrigNO: "Io non l'avrei mai fatto"

Cos’ha risposto la produzione? Purtroppo per i concorrenti di Amici 24, la nuova regola è stata accettata e verrà dunque applicata da quest’anno. Certo è che gli alunni non hanno preso di buon grado la decisione, specialmente Chiamamifaro e Vybes, che si sono mostrati parecchio in difficoltà. La prima, durante le lezioni di canto, ha ammesso di soffrire di ansia e di sentirsi bloccata tra l’euforia e la paura, mentre il cantante rap ha dichiarato di sentirsi in difficoltà. La notizia delle nuove regole di Amici 24 sarà molto difficile da digerire, e ci vorrà tempo affinchè i ragazzi riescano a farci i conti.

Daniele, chi è il ballerino di Amici? La Celentano in lacrime dopo racconto su bullismo/ "Non sei sbagliato"

Alessandra Celentano, rivolta social dopo la sua proposta alla produzione di Amici 24: “Ha condannato la ballerina Chiara!”

Se la Maestra Celentano è sempre piena di sorprese stravolgendo il percorso di Amici 24, anche Nicolò ha reagito in modo assai inaspettato. Il cantante, unico ad avere la maglia d’oro per l’accesso diretto al serale, ha chiesto alla produzione di rinunciare al suo bonus e di concorrere alle stesse regole dei compagni. Durante il daytime di Amici 24 trasmesso mercoledì 5 febbraio, Nicolò ha lasciato di stucco tutti, rinunciando al suo prezioso privilegio. Cosa ne pensate? Si tratta davvero di un atto di maturità?

Amici 2024, TrigNo fa impazzire Ornella Vanoni: "Qualcosa di eccezionale"/ Web in delirio per il cantante

Molti sui social si sono scagliati contro Alessandra Celentano, considerando la sua scelta come una follia. “Con sta regola non va nessuno al serale”, scrive qualcuno, mentre altri fanno una proposta diversa: “Ma magari avrebbe più senso avere il si di 2/3. I tre professori hanno una mentalità troppo diversa tra di loro per essere d’accordo insieme“. Oltretutto, tra i fan c’è chi dice che si tratta di una mossa studiata a tavolino per far fuori una delle allieve: “Ed è così che la maestra ha condannato Chiara. Non so se ha capito quello che sarà. È perdere un talento del genere, è da sciocchi . E vabbè, vanno bene altri ballerini ieri la TV, quello classici non piacciono“.