Deborah Lettieri scrive, Alessandra Celentano risponde. Per il secondo serale di Amici 24, la prof ultima arrivata nel talent ha deciso di inviare un guanto di sfida ad Alessia Pecchia, chiedendole di indossare un abito corto. Nella lettera scritta alla concorrente del serale, Lettieri ha inoltre insinuato che la sua collega Celentano continui a vestirla con pantaloni e gonne lunghe per coprire il suo fisico. Una velata accusa alla quale la maestra ha replicato nel corso del daytime del 27 marzo.

“Tutto quello che dice contro di te lo dovrebbe dire alla sua allieva.”, ha esordito Alessandra Celentano, che ha voluto un confronto diretto con Alessia. In merito all’accusa di coprire l’allieva, Celentano ha poi fatto notare che Francesca, allieva di Deborah, è in realtà la ballerina che più è stata coperta nel corso del pomeridiano. “Chi è che copre, io o lei? – ha tuonato la maestra, aggiungendo – Poi è chiaro che ognuno di noi vuole valorizzare al meglio il proprio corpo o quello del ballerino per cui lavoro.”

La maestra ha perciò parlato di ‘gusto’, spiegando come lei stessa, nei guanti di sfida contro le colleghe, non si veste come Lorella Cuccarini per una questione di fisico. E rimanendo sul tema, la maestra ha tirato in ballo anche il look di Deborah Lettieri nella prima puntata del serale: “Lei, alla prima puntata del serale, arriva con un tubino rosso ascellare col tacco, dove fa vedere tutto il suo bel fisico, perché evidentemente ci tiene a far vedere il fisico che ha e le belle gambe che ha. Allora chi è che ha un pensiero e chi è che ne ha un altro?” Così, tornando ad Alessia, ha concluso: “Non voglio che passi questa cosa perché non è giusto e non l’ho mai fatto. Anzi, siccome tu non sei l’ideale fisico mio, il fatto che io ti abbia preso significa che mi piaci davvero tanto.”