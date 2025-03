Finalmente si è formata la classe definitiva per il Serale di Amici 2025. Lunedì 10 marzo il daytime ha mostrato i 16 allievi che hanno ottenuto la maglia oro. Tutti tranne uno, Deddè, che a malincuore ha dovuto lasciare il suo percorso ad Amici 24. Ecco chi sono i concorrenti che invece sono pronti a gareggiare per la vittoria: “Alessia, Asia, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca, Francesco, Raffaella, Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Luk3, Nicolò, Trigno, Vybes, Senza Cri“.

Pochi giorni fa, durante il daytime di Amici 24 abbiamo assistito alle ultime assegnazioni delle maglie e come abbiamo accennato, Deddè non potrà accedere al Serale dopo aver ricevuto due “no” da parte dei giudici, ovvero i professori di categoria Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Ma come ha reagito il giovane cantante? “Fa niente“, ha detto – spero di aver lasciato una parte di me nei cuori delle persone e di aver trasmesso qualcosa con la mia musica“, per poi ringraziare tutti compresa la sua coach.

Amici 24, lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per Luk3 al serale

Dopo la brutta notizia per Deddè, è stato il turno della lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, le quali ancora una volta non si sono trovate d’accordo su Luke. Infatti, la seconda professoressa ha specificato di non volersi prendere la responsabilità di portare il cantante al serale, e così, ha voluto passare la palla al balzo alla Cuccarini. “Non ha senso, è un atto caritatevole il tuo?” ha detto Alessandra Celentano intervenendo nella questione. Eppure, Anna Pettinelli ha deciso di passare il suo “Sì” a Lorella Cuccarini, affinchè fosse lei a scegliere per il ragazzo. “Io il sì me lo prendo“, ha detto quest’ultima, “ma mi sembra fantascienza. Io porto Luke al serale“.