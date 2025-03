Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, lunedì 10 marzo, sono state consegnate ufficialmente tutte le maglie del Serale. Nella puntata di domenica, 9 marzo, i professori avevano iniziato ad esaminare tutti gli allievi “non magliati” rimasti, mandando al Serale Senza Cri e Dandy. Gli spettatori, però, hanno dovuto aspettare fino ad oggi per scoprire il destino degli altri ragazzi. Ebbene, alla fine, sono riusciti tutti a prendere la maglia dorata, ad eccezione di un solo allievo: Deddè. Quest’ultimo, che è entrato solo lo scorso dicembre nella Scuola, non ha avuto la possibilità di continuare il suo percorso ad Amici 24.

Trigno e Vybes si sono esibiti e sono riusciti ad ottenere finalmente tre “sì” dai professori, dopo i numerosi “no” delle scorse settimane. Per quanto riguarda Luk3, invece, il suo esame è stato piuttosto diverso da quello degli altri. Infatti, il 18enne non è riuscito ancora a far cambiare idea ad Anna Pettinelli, che continua a sostenere che il TikToker non sia un elemento valido della Classe. Tuttavia, ha deciso di fare un “favore” a Lorella Cuccarini e di affidarsi al suo giudizio, consentendogli al Serale come una prova di stima nei suoi confronti. Una scelta dolceamara per il cantante, che avrebbe preferito comunque esibirsi.

Gli altri allievi già “magliati” non erano presenti in studio durante la consegna delle ultime maglie e hanno dovuto aspettare in sala relax tra ansie e preoccupazioni. Di conseguenza, Maria De Filippi ha voluto fare una sorpresa a Chiara Bacci, fidanzata di Trigno. Nel corso di queste settimane, la ballerina ha manifestato una grande preoccupazione per il destino del cantante nel programma, temendo che non riuscisse a convincere Rudy Zerbi e ad accedere al Serale. Consapevole di ciò, Maria ha chiama l’allieva di Alessandra Celentano al centro dello studio, facendole uno scherzo.

“Non c’è, te lo faccio salutare davanti a tutti, perché sono un po’ stronza. Anche perché poi da questo momento ti isoli”, ha detto la De Filippi a Chiara, che nel frattempo era in lacrime. A quel punto, però, la ballerina ha visto entrare Trigno con la maglia dorata ed è esplosa di gioia. Il cantante l’ha presa in braccio e l’ha baciata, mandando in tilt tutti i loro fan. Il video, infatti, ha fatto il giro del web, diventando virale. Subito dopo, infine, sono entrati anche Vybes e Luk3, accolti a braccia aperte dagli altri compagni. Dunque, Maria ha infine ufficializzato i 16 allievi del Serale di Amici 24.