Pinguini Tattici Nucleari scelgono una star di Amici: Chiamamifaro aprirà il concerto di Roma. Fan in visibilio!

Chiamamifaro aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo la fine di Amici 24 la cantante sta già raccogliendo i frutti del suo lavoro e chi meglio di lei avrebbe potuto accompagnare la band bergamasca in quel di Roma? I fan non aspettano altro di vederli in azione e risentire “Ringo Starr” con tutte le hit famosissime ormai in tutta Italia. Oggi i Pinguini Tattici Nucleari riempiono gli stadi italiani e da poco tempo hanno fatto uscire “Hello World“, album e tour 2025 con cui sono pronti a far divertire i loro fan nelle città più importanti.

Ma la notizia che ha sconvolto i fan di Amici 24 è stata la presenza di Chiamamifaro che aprirà l’evento nella capitale. Ecco cos’ha rivelato la band sui suoi canali social: “Attenzione! Al nostro concerto di Roma, che chiuderà il tour di Hello World, ci sarà una sorpresa: aprirà la nostra amica Chiamamifaro. Vi divertirete, promesso!“. L’annuncio ha subito fatto girare la testa a chi ha seguito sin dall’inizio il percorso di Angelica Gori nel programma di Maria De Filippi, e anche questa sarà un’occasione d’oro per mettersi alla prova anche fuori dal palco del celebre talent.

Chiamamifaro, chi è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori?

Figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, Chiamamifaro è stata una delle allieve più amate dell’ultima edizione di Amici 24. La cantante è nata nel 2001 e come ha raccontato lei stessa, ha iniziato sin da piccolissima ad approcciarsi al mondo della musica, staccandosi dal mondo del giornalismo e della politica appartenente ai suoi genitori. I suoi gruppi musicali preferiti sono prevalentemente british, come The Kooks, i Libertines e gli Arctic Monkeys mentre è una grande fan delle canzoni di Fabrizio De Andrè.