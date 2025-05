Amici 24, fan mette in vendita una maglia ricevuta in dono da Chiamamifaro

Il Serale di Amici 24 ha conosciuto anche la voce e l’arte di Chiamamifaro, giunta sino alla fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 per poi subire l’eliminazione. La cantante, alla nascita Angelica Gori e figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, ha fatto parte del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e si è fatta conoscere al grande pubblico con la sua musica, entrando nel cuore di moltissimi fan anche per la sua generosità.

Per esempio, dopo l’eliminazione dal programma, l’ex allieva avrebbe deciso di regalare la sua maglia del Serale ad un fan. Trattasi di un dettaglio emerso nelle ultime ore attraverso una foto circolante su diversi social, compreso TikTok. Nello specifico, infatti, un grande ammiratore della ragazza avrebbe da lei ricevuto in regalo una sua maglia del Serale; tuttavia, anziché conservare questo prezioso dono come un vero e proprio ricordo, ha invece deciso di rivenderla online.

Chiamamifaro risponde all’appello del fan: la reazione spiazzante

“Chi è interessato alla maglia di Chiamamifaro? È in vendita, la vendo solo io quella ufficiale“, ha scritto il fan sui social che, dopo aver ricevuto il prezioso regalo dalla cantante di Amici 24, ha però deciso di rivenderlo immediatamente online anziché conservarlo come ricordo. Un appello che ha ovviamente fatto il giro del web e del quale è giunta a conoscenza anche la stessa Chiamamifaro, che ha deciso di rispondere al fan utilizzando l’arma dell’ironia: “La voglio io. Quanto chiedi?“.

Una risposta arrivata dalla stessa cantante, mittente di questo bellissimo regalo, che ha ovviamente fatto il giro del web diventando virale e scatenando l’ilarità del pubblico. Non è chiaro se la risposta fosse una frecciatina al fan che ha voluto rivendere la sua maglia o più semplicemente un ironico siparietto tra fan e cantante; quel che è certo, però, è che la reazione di Chiamamifaro non è affatto passata inosservata.