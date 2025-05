Chiara Bacci dopo l’eliminazione da Amici 24 rompe il silenzio: “Immensamente grata”

Nella puntata dello scorso sabato di Amici 24 Serale 2025 a sorpresa nel ballottaggio tra TrigNO e Chiara Bacci ad avere la peggio ed essere eliminata da Amici 24 ad un passo dalla semifinale è stata l’allieva di Alessandra Celentano. La ballerina di danza classica, però, è uscita a testa alta dal reality: Maria De Filippi le ha proposto di entrare nel cast dei professionisti ma ha ricevuto anche ben due proposte di lavoro da oltreoceano. Insomma la carriera di Chiara è pronta per spiccare il volo e proprio in questi minuti la professionista ha rotto il silenzio sui social con ringraziamenti e dediche.

Scendendo nel dettaglio, infatti, in questi minuti attraverso il suo profilo social Chiara ha ringraziato Maria De Filippi e tutta la produzione per la fantastica esperienza. “Sono immensamente grata.” ha premesso la giovane ballerino che poi ha aggiunto: “Non riesco a racchiudere 7 mesi in poche foto e qualche parola. È stata un’esperienza unica e indimenticabile, piena di alti e bassi. Sono grata per l’opportunità che ho avuto e per le persone meravigliose che ho conosciuto e che mi hanno aiutato ad affrontare questo percorso.” Parole piene di stima per colei che, secondo la maggior parte degli utenti social, avrebbe meritato se non la vittoria almeno l’accesso alla finalissima e che invece è uscita all’8a puntata.

Amici 24 Serale 2025, la dedica di Chiara Bacci a TrigNO e Maria De Filippi: “È stato come vivere in un sogno”

Nel talent di Canale5 per Chiara Bacci ha perfezionato la sua arte migliorando nella danza classica grazie agli insegnamenti di Alessandra Celentano ma non è cresciuta solo artisticamente, ha anche incontrato l’amore. Ad Amici 24 Chiara ha incontrato il fidanzato TrigNO (Pietro Bagnadentro), i due sono stati la prima coppia ad uscire allo scoperto ed i loro amore è cresciuto giorno dopo giorno, al serale si sono ritrovati l’uno contro l’altra ed entrambi hanno confessato di preferire di uscire piuttosto che vincere contro l’altro. E un volta uscita non sono mancati i ringraziamenti con dedica a TrigNO: “Grazie a Maria, ai miei maestri, ai compagni, a Pietro, a tutta la redazione e produzione di Amici, grazie a voi e a me. È stato come vivere in un sogno.” E nel post seguito da una carrellata di foto dell’esperienza ha aggiunto: “Sono fiera di me stessa, sono felice.”

