Lo scorso sabato, 3 maggio, Chiara Bacci e Jacopo Sol sono stati definitivamente eliminati da Amici 24. La prima a lasciare il programma è stata Chiara, che ha affrontato il ballottaggio con Trigno, “rimandato” dalla puntata precedente. Cristiano Malgioglio, infatti, aveva chiesto una settimana di tempo per decidere chi salvare tra i due e, alla fine, ha scelto di premiare il cantante. Ad ogni modo, la ballerina ha comunque ricevuto diverse proposte lavorative, tra cui l’invito a tornare nel programma in veste di professionista.

Jacopo Sol replica alle critiche su Amici 24/ "Nicolò Filippucci non merita la finale? Ecco perché"

Ma, Chiara non è stata l’unica eliminata della puntata. Difatti, si è poi svolto un altro ballottaggio eliminatorio tra Alessia Pecchia e Jacopo Sol, che ha visto l’uscita definitiva di quest’ultimo. Anche il cantante ha preso abbastanza bene la notizia, dicendosi fiero del suo percorso nella trasmissione. Ebbene, a pochi giorni dall’eliminazione, Chiara e Jacopo si sono ritrovati negli studi di Verissimo per le consuete interviste post-eliminazione. Al che, hanno colto l’occasione per condividere alcuni video insieme, mandando in tilt i loro fan.

ELIMINATO SEMIFINALE AMICI 24 E FINALISTI: CHI SONO?/ Passano Alessia, Daniele, Francesco e…

Amici 24, reunion tra Chiara Bacci e Jacopo Sol: tutti i dettagli

Recentemente, Jacopo Sol e Chiara Bacci si sono ritrovati negli studi di Mediaset in occasione della registrazione di Verissimo. Dopo essere stati eliminati nell’ultima puntata di Amici 24, i due ex allievi si sono riuniti e hanno condiviso alcuni contenuti insieme sui social. Prima, Jacopo ha pubblicato un video su TikTok in cui lo si vede cantare insieme a Chiara il suo nuovo inedito, “Estremo”. Dopodiché, la ballerina ha condiviso un altro TikTok dove, invece, hanno voluto sponsorizzare la canzone di Trigno, “D’amore non si muore”.

Serale Amici 24/ Anticipazioni registrazione semifinale 10 maggio 2025: tre finalisti e tre a rischio

Ovviamente, i fan di Amici sono andati in visibilio nel vedere Chiara e Jacopo di nuovo insieme. In particolare, poi, i sostenitori della coppia Chiara-Trigno hanno reagito con entusiasmo al video condiviso dai due con il brano del cantante. Anche Jacopo, a quanto pare, sente la mancanza del cantante. Difatti, sotto al video pubblicato su Tiktok, ha scritto “Mi manchi Trigno“, generando reazioni divertite degli utenti. Tra i commenti, è spuntato anche quello di Francesca Bosco, fidanzata con Jacopo, che ha scritto “Bellissimi”.