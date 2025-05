Chiara Bacci è tornata alla vita reale dopo la sua uscita da Amici 24. Lo scorso sabato, 3 maggio, la ballerina è stata eliminata dal talent show di Canale 5 dopo ben sette mesi nella Scuola, uscendo sconfitta nel ballottaggio con il cantante, nonché suo fidanzato, Trigno. Lo scontro tra i due allievi era stato rimandato di una settimana, dopo essere finiti al ballottaggio nella puntata precedente, per dare a Cristiano Malgioglio il tempo di prendere una decisione, trovandosi in difficoltà di fronte a due dei concorrenti più amati di quest’edizione di Amici.

Perché Amici 24 non va in onda oggi 7 maggio 2025?/ Cambio di programmazione per il Conclave: quando torna

Alla fine, a spuntarla è stato Trigno, che è scoppiato in un pianto disperato dopo l’eliminazione della ballerina. Chiara, però, non è uscita a mani vuote, bensì ha ricevuto tre importanti proposte lavorative: un summer intensive con i Complexions, un ruolo da solista in uno spettacolo a Pechino e la possibilità di tornare ad Amici come ballerina professionista l’anno prossimo. Insomma, il futuro di Chiara nel mondo della danza sembra più che promettente. Per ora, però, si è presa un momento per tornare a casa e passare del tempo tra amici e famiglia.

Raffaella Mitaritonna smonta l'ex rivale Alessia Pecchia: "Non merita la finale di Amici 24"/ Risposta epica!

Chiara Bacci e il rientro a casa dopo l’uscita da Amici 24: foto e video

Dopo essere stata eliminata da Amici 24, Chiara Bacci è tornata a Firenze e, nelle ultime ore, ha passato una serata insieme ai suoi più cari amici. Sui social, hanno iniziato a circolare diverse foto della serata, in cui si vede la ballerina divertirsi in un locale, sorridente e spensierata. In particolare, in un video si vede un suo amico prenderla in braccio all’improvviso per festeggiarla, accompagnando la storia con la scritta “My winner”, ovvero “la mia vincitrice”. Dal canto suo, Chiara ha pubblicato un video insieme al suo gruppo di amici, aggiungendo un cuoricino.

Amici 24, Luk3: romantica ‘promessa’ per Alessia: “Non potrei mai lasciarti…”/ Fan in delirio per la ‘ship’

Oltre alla crescita professionale e alle numerose proposte ricevute, Chiara ha trovato anche l’amore all’interno della trasmissione. La sua storia con Trigno ha conquistato il pubblico, rendendoli una delle coppie più amate nella storia di Amici. Entrambi hanno più volte dichiarato di voler continuare la loro relazione anche fuori dalla Scuola, affermando di essere molto innamorati. A questo punto, non resta che attendere l’uscita del cantante dal talent show per scoprire come si evolverà la relazione tra di loro.