Chiara Bacci sempre più innamora di Trigno dopo la sua eliminazione da Amici 24. Com’è noto, la ballerina e il cantante si sono conosciuti lo scorso settembre all’interno della Scuola più famosa d’Italia e, poco dopo, è scattata la scintilla. Difatti, nonostante fosse inizialmente fidanzato, ha deciso di lasciare la sua ex e iniziare una relazione con Chiara. Da quel momento, i due hanno vissuto una storia d’amore per tutta la durata del percorso, arrivando ad innamorarsi profondamente. Una storia, la loro, che sta facendo sognare milioni di spettatori, convertendosi in una delle coppie più amate nella storia del programma.

Tuttavia, circa due settimane fa, i due si sono trovati a sfidarsi nel ballottaggio eliminatorio, che ha sancito l’uscita definitiva di Chiara dal talent show di Maria De Filippi. Una separazione molto sofferta, tanto da spingere il giovane a scoppiare in un pianto disperato al suo rientro in Casetta senza la fidanzata. Da allora, il cantante ha più volte dichiarato di sentire la mancanza della ballerina e di non vedere l’ora di poterla abbracciare. Anche Chiara, dal canto suo, ha continuato a farsi sentire attraverso i social per lui.

Chiara sempre più innamorata di Trigno: cos’ha fatto la ballerina di Amici 24

Negli ultimi giorni, Chiara ha ribadito il suo amore per il cantante a Verissimo, affermando di non vedere l’ora di viversi la storia d’amore con lui lontano dalle telecamere. Successivamente, ha anche condiviso un video per sponsorizzare il suo nuovo singolo “D’amore non si muore”. Adesso, invece, ha scatenato i fan della coppia con un tweet, in cui elogia il fidanzato per la sua bellezza. Un utente, infatti, ha condiviso un video dell’allievo di Anna Pettinelli con scritto: “Se chiedete a me il più bello mai passato ad Amici“. Ebbene, il post non è sfuggito a Chiara, che ha replicato: “Anche se chiedete a me“.

Il commento dell’ex velina ha mandato in tilt l’entusiasmo dei sostenitori della coppia, al punto da sommergerla di risposte e messaggi. Ad ogni modo, ormai manca davvero poco e i due potranno finalmente rivedersi. Tra soli due giorni, sabato 17 maggio, andrà finalmente in onda la finale di Amici 24, che segnerà la conclusione di questa fortunata edizione del programma. A questo punto, non resta che attendere per scoprire chi vincerà tra Trigno, Antonia, Alessia, Francesco e Daniele.