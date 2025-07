Amici 24, Chiara Bacci fa chiarezza sulla crisi con TrigNO: "Vogliamo proteggere quello che abbiamo" e su Maria De Filippi: "Vicina periodo difficile"

Amici 24, Chiara smentisce le voci di crisi con TrigNO: “Stiamo imparando a conoscerci”

Una delle storie d’amore nata ad Amici che più di tutti ha appassionato i telespettatori è quella tra la ballerina Chiara Bacci e il cantante TrigNO (all’anagrafe Pietro Bagnadentro) nelle scorse settimane si sono rincorse le voci circa una possibile rottura tra i due a causa di segnalazioni, indiscrezioni e strani scambi di like e commenti sui social. Dopo le foto postate sui social mano nelle mano, tuttavia, a chiarire una volta per tutte come stanno le cose ci ha pensato direttamente Chiara Bacci in un’intervista concessa al podcast di Lorella Cuccarini Dimmi di Te.

Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri fidanzati? Fan di Amici 24 li beccano così/ La segnalazione choc

Durante l’intervista la ballerina ha innanzitutto rivelato com’è nata la storia d’amore con TrigNO: “Io e lui ci siamo proprio trovati secondo me, soprattutto lì dentro siamo stati fondamentali l’uno per l’altro, ci siamo veramente tanto supportati ed aiutati, in maniera reale proprio.” E subito dopo Chiara ha smentito le voci di crisi con TrigNO una volta per tutte: “Noi siamo usciti da un frullatore in cui la realtà com’era prima non è più com’è adesso che ci sono tanti altri stimoli quindi stiamo imparando a conoscerci perché non è scontato e non è la stessa cosa. Abbiamo fatto tutto al contrario ed ora vorremmo cercare di proteggere quello che abbiamo avuto là dentro e ricrearci la nostra bolla… cerchiamo di rimanere solo io anche se è difficile avere la propria bolla però ci stiamo provando.”

Amici 24, Trigno torna a parlare di Chiara Bacci: "Un onore averla al mio fianco"/ Rottura smentita?

Maria De Filippi e il retroscena inedito di Chiara Bacci di Amici: “Mi ha aiutato in un periodo di difficoltà”

Durante la chiacchierata con Lorella Cuccarini, Chiara Bacci di Amici non ha parlato solo della sua storia d’amore con TrigNO rivelando che procede a gonfie vele ma ha anche raccontato come ha vissuta l’esperienza nel reality, l’amicizia ed il legame con gli altri ragazzi e soprattutto il rapporto con Maria De Filippi che ha definito molto attenta alle dinamiche degli allievi e punto di riferimento. Chiara Bacci ha confessato che Maria De Filippi le è stata molto vicina durante un periodo difficile ad Amici: “Maria è stata fondamentale perché da fuori non si percepisce quanto è presente. È presente con tutti ma con chi è più in difficoltà ha un occhio di riguardo io soprattutto nell’ultimo periodo stavo in difficoltà con l’ansia del futuro e su cosa fare e lei mi ha aiutato tanto, abbiamo parlato tanto e poi la cosa bella di Maria è che dice sempre le cose in faccia. Se ti deve fare i complimenti te li fa oppure no ma senza mezzi termini.”